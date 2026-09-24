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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:44

Yapay zeka bir ülkenin sağlık sistemine izinsiz girdi!

OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanı, 18 Haziran'da Avustralya'nın Medicare istatistik portalındaki kamuya açık ve açık olmayan dosyalara yetkisiz şekilde erişti. Başbakan Anthony Albanese, OpenAI'ın hükümeti 3 ay sonra bilgilendirdiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Yapay zeka bir ülkenin sağlık sistemine izinsiz girdi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:44

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının Medicare istatistiklerinin yer aldığı hükümet portalına yetkisiz şekilde eriştiğini açıkladı. 18 Haziran'da gerçekleşen olayda kamuya açık olmayan dosyalara da ulaşıldığı bildirildi.

Albanese, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, söz konusu erişimin kapsamına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yapay zeka ajanının Avustralya Sosyal Hizmetler Kurumunun (Services Australia) yönettiği Medicare İstatistik Raporlama Hizmeti portalına eriştiğini duyuran Albanese, ajanın kamuya açık olan ve olmayan dosyalara ulaştığını söyledi. Albanese, mevcut bulgulara göre Medicare kapsamındaki kişisel sağlık bilgilerinin ele geçirilmediğini belirtti.

Yapay zeka bir ülkenin sağlık sistemine izinsiz girdi!

OPENAI HÜKÜMETİ 3 AY SONRA BİLGİLENDİRDİ

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) ile olay konusunda görüştüğünü ve "son derece ciddi endişelerini" dile getirdiğini aktaran Albanese, şirketin güvenlik ihlalini hükümete bildirmesinin yaklaşık 3 ay sürdüğünü anlattı.

Albanese, 18 Haziran'da yaşanan olayı OpenAI'ın 10 Eylül'de Services Australia'nın genel e-posta adresine gönderilen mesajla bildirdiğini, bu bildirim şeklinin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Yapay zeka bir ülkenin sağlık sistemine izinsiz girdi!

3 SAĞLIK SİTESİ DAHA İNCELENİYOR

Ayrıca, hükümete ait sağlıkla ilgili 3 internet sitesinin de OpenAI ajanının faaliyetlerinden etkilenmiş olabileceği uyarısında bulunan Albanese, olayların incelenmesi için Başbakanlık Ofisinin öncülüğünde görev gücü kurulacağını duyurdu.

OpenAI ise yaptığı açıklamada, "incelemelerde hasta kayıtlarına erişildiğine dair herhangi bir kanıtın bulunmadığını" belirtti.

Bu olayın, yapay zeka ajanının hükümete ait internet sitesine yönelik gerçekleştirdiği bilinen ilk siber saldırı vakası olduğu değerlendiriliyor.

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#openaı
#sam altman
#Anthony Albanese
#Medicare
#Services Australia
#Teknoloji
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