Anahtar teslimi yapıldı: Depremzedeler 12 yeni yuva ile artık güvende

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı tamamlanan 12 köy deprem konutunun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. Düziçi ilçesine bağlı Karagedik köyünde 145 metrekarelik 19 ton demir kullanılarak yapılan 12 köy deprem konutlarının anahtarları düzenlenen törenle hak sahibi vatandaşlara, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile teslim edildi.