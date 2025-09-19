Bir anda hareket eden aracı tek eliyle durduran kadın kamerada!

Olay, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. Spor için geldiği salonunun önüne aracını park eden Serap Mutlu, park halindeki başka bir aracın harekete geçtiğini fark etti. Mutlu, hiç düşünmeden aracın arkasına geçerek tek eliyle aracı durdurmaya başardı. Sporcu kadının, el freni çekilmeyen aracı tek eliyle durdurduğu ve faciayı önlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre el freni çekilmeyen aracın arkasında bekleyen Mutlu, aracın sahibinin gelmesiyle muhtemel bir kazayı önlemiş oldu.