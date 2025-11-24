Trafikte şoke eden görüntüler! Hayatlarını hiçe sayan gençler kamerada

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Arnavutköy'de kimliği henüz belirlenemeyen gençler, seyir halindeki aracın kaputuna ve camlarına oturarak cadde boyunca ilerledi. Kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan grubun tehlikeli yolculuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekipleri, görüntüler üzerine araç sürücüsünü ve şahısları tespit etmek için çalışma başlattı.