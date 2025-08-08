Kız meselesi dediler, bıçaklı sopalı birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesinde meydana gelen olayda, iki grup genç arasında "kız meselesi" iddiasıyla tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakların kullanılması sonucu 2 genç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.