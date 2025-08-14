Köpekle tilkinin dostluğu yüzleri güldürdü! O anlar kamerada

Nevşehir’de tarihi Kayaşehir bölgesinde köpeğin tilkiyle oyununu gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde köpeğin, bir tilkiyle adeta oyun oynar gibi koştuğu görülüyor. Tilki zaman zaman hızlanarak uzaklaşırken, köpek de onu takip etmeye devam ediyor. Görüntüleri kayda alan vatandaş ise; "İlk başta kavga edecekler sandım ama sonra sanki oyun oynuyorlardı" diyerek yorumladı. İzleyenleri güldüren görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

