Onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere çakıldı: O anlar kamerada

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi üzerinde dün saat 17.00 sıralarındayaşanan olayda, elektrik arızası meydana gelen bir zincir market, onarması için usta çağırdı. Zincir markete gelen usta Kadir K. Elektrik direğine tırmandı. Direği üst kısmına ulaşan usta, aniden akıma kapıldı. Yüksekten zemine çakılan usta, kanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.