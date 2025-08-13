Video çekerken neye uğradıklarını şaşırdılar! Dehşet dolu anlar kamerada

Antalya Altınova Bulvarı'nda yaşanan olayda, havalimanından Hal Kavşağı istikametine seyir halinde olan Şehmus Y. idaresindeki otomobil, şerit ihlali yaptığı belirtilen ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce otomobilin ön camına, ardından asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Motosiklet ise kazanın şiddetiyle yaklaşık 500 metre kayarak durabildi. Otomobil sürücüsü Şehmus Y. ve yanındaki arkadaşı, hemen araçtan inerek yaralı motosiklet sürücüsüne yardım etmeye koştu. Kan kaybeden sürücüyü güneşten korumak için gömleklerini çıkaran ikili, sağlık ekiplerini arayarak yardım çağırdı. Olay yerine bir süre sonra ulaşan ambulans ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ambulansta kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.