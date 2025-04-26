Konya'da deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Konya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi. Korkutan depremin ardından saat 08.10 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden ve AFAD'dan alınan verilere göre Konya'da saat 07.16 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.7 km olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1915985443834757592

KONYA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Konya'da saat 08.10 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Korkutan depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1915998103733227876

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...