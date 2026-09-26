Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 20:01

Salah'ın oturduğu taş gündem olmuştu: Yaylada bu defa da tabela ve bank kayboldu

Mohamed Salah'ın fotoğrafıyla ünlenen Kurtdere Yaylası'ndaki taş daha önce kaybolduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Şimdi de taşın yanına konulan "Salah Yaylası" tabelası ile bank bir gecede ortadan kayboldu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 20:01

Dünyaca ünlü futbolcu 'ın oturduğu taşın sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından bölgeye konulan "Salah Yaylası" tabelası ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan bank bir gecede ortadan kayboldu.

HABERİN ÖZETİ

Salah'ın oturduğu taş gündem olmuştu: Yaylada bu defa da tabela ve bank kayboldu

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Mohamed Salah'ın oturduğu taşın sosyal medyada ilgi görmesiyle konulan "Salah Yaylası" tabelası ve belediye tarafından konulan bank bir gecede ortadan kayboldu.
Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Gümüşhane'nin Kurtdere Yaylası'nda bir taşın üzerinde otururken çektiği fotoğrafı paylaşması bölgeye ilgiyi artırdı.
Bir futbolsever tarafından bölgeye "Salah Yaylası" yazılı bir tabela asıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi de ziyaretçiler için taşın yakınına bir bank yerleştirdi.
Ancak, konulan tabela ve bank bir gecede ortadan kayboldu.
Bölge sakinleri tarafından daha önce "Salah Taşı" yazılı bir tabela bölgeye konuldu.
Tabela ve bankın kim tarafından ve neden kaldırıldığı bilinmiyor, ancak bölge sakinleri bunun sosyal medyadaki tepkilerle ilişkili olabileceğini düşünüyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Salah'ın oturduğu taş gündem olmuştu: Yaylada bu defa da tabela ve bank kayboldu

SALAH'IN KURTDERE YAYLASI ZİYARETİ SONRASI TAŞ İLGİ ODAĞI OLDU

Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Gümüşhane'nin Çorak Köyü sınırlarındaki Kurtdere Yaylası ziyareti sırasında bir taşın üzerinde oturarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından bölge kısa sürede büyük ilgi gördü. Salah'ın oturduğu taş, hayranlarının fotoğraf çektirmek için ziyaret ettiği bir noktaya dönüşürken, yaylaya gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşandı.

Salah'ın oturduğu taş gündem olmuştu: Yaylada bu defa da tabela ve bank kayboldu

YAYLANIN ADI DEĞİŞTİ "SALAH YAYLASI" OLDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bir futbolsever tarafından bölgeye "Salah Yaylası" yazılı tabela asılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından da ziyaretçiler için taşın yakınına bir bank konuldu.

TABELA VE BANK ORTADAN KAYBOLDU

Ancak bölgeye sonradan yerleştirilen tabela ve bank, bir gecede ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde bölgeye gelen vatandaşlar, daha önce taşın yanında bulunan tabela ve bankın yerinde olmadığını fark etti.

Tabela ve bankın kim tarafından ve hangi gerekçeyle kaldırıldığı bilinmezken, yayla sakinleri tarafından hazırlanan 'Salah Taşı' yazılı tabela bölgeye koyuldu. Bölge sakinleri ise kaldırılma işleminin sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından gerçekleşmiş olabileceğini, ancak bunun kesin nedeninin bilinmediğini ifade etti.

Salah'ın oturduğu taş gündem olmuştu: Yaylada bu defa da tabela ve bank kayboldu

"DUMANDA BİRİ GELİP ALDI"

Çorak Köyü Muhtarı Polat Yaşlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Muhammed Salah dünya yıldızı bir futbolcu. Taşın üzerinde oturur, taşı meşhur ettiği gibi yaylamızı da meşhur etmiş gibi görünüyor ama yaylamız zaten meşhur bir yayladır. Muhammed Salah geldi, taşın üzerinde oturdu. İnsanlar da İstanbul'dan, herhangi bir seyirci veya fanatik taraftar, ‘Salah Yaylası' diye bir levha yaptırdı. Aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların orada rahat fotoğraf çekilebilmesi için bir bank getirdi. Oraya konulunca sosyal medyada bir tepkiye neden oldu. Şu anda burada levha ya da bank gibi herhangi bir şey kalmadı. Dün akşam burada duman olduğunu, yakın arkadaşlarımız söylüyorlar. Dumanda birilerinin gelip aldığını söylüyorlar ama kim aldığını bilmiyoruz. Kaldırılmasının nedeni sosyal medyadaki tepkiler olabilir, belki de başka bir sebeptir, gerçeğini bilmiyoruz. Şu anda kalkmış durumda" dedi.

YAYLADA SINIR TARTIŞMASI: GÜMÜŞHANE'YE Mİ TRABZON'A MI BAĞLI?

Muhtar Polat Yaşlı, Salah'ın oturduğu taşın Gümüşhane sınırları içerisinde olduğunu da söyleyerek "Gördüğünüz toprak ve taş burada duruyor. ‘Muhammed Salah'ın taşı' denilebilir, bunda hiçbir zarar ve mahsur yoktur. İstersen ‘babamın taşı' de, sonuçta bir taşın sınır tartışmasına neden olma ihtimali yok. Çünkü buradan aşağı yaklaşık 6-7 kilometre, belki 1 kilometre daha Maçka yönüne doğru Gümüşhane toprağı, Çoraköy sınırları devam ediyor. Dolayısıyla burada sınır tartışması söz konusu değildir. Belki sosyal medyadaki tepkilerden dolayı böyle bir durum yaşandı. Hem Trabzon taraftarı, Trabzonlular hem de Gümüşhaneliler arasında, aslında iki şehir arasında çok güçlü akrabalık bağları var. Gümüşhane ve Trabzon'un birbirleriyle çok yoğun akrabalık ilişkileri bulunuyor. İki şehri kardeş olarak görüyoruz. Benim düşüncem, Muhammed Salah'ın taşı olduğu yerde kalmalı. Yanına da insanların kolay bulabilmesi için sadece ‘Salah Taşı' yazılabilir. Başka bir şey yok ve olmayacak da. Gözümüzle görmediğimiz için, oraya yakın olan insanlar da görmemişler. Onun için şu aşamada başka bir şey söyleyemeyeceğiz" diye konuştu.

Salah'ın oturduğu taş gündem olmuştu: Yaylada bu defa da tabela ve bank kayboldu

Bölgeyi ziyaret eden Trabzonspor taraftarı Seyfettin Erol ise Salah'ın ziyaretinin yaylaya olan ilgiyi artırdığını belirtelerek, "Önce Salah geldi buraya, taşa oturdu tabii ki. Sonucunda Instagram ve sosyal medyadaki gelişmelerden sonra buraya Trabzon'dan, Maçka'dan, Gümüşhane'den akımlar oldu. Bunlar güzel şeyler. Turizm açısından burası zaten bilinen bir yaylaydı. Gümüşhane Kurtdere Yaylası. Maçkalılar da burayı fazlasıyla mesire alanı olarak kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi sanırım buraya bir bank koydu ama daha sonra kaldırıldı. Neden kaldırıldı, neden konuldu, bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama konuya baktığımız zaman Salah, sadece Trabzon'a değil, Gümüşhane'ye, Karadeniz Bölgesi'ne ve Türkiye'ye katkıda bulunuyor, bulunacak da. Biz böyle gelişmeler olduğu için mutluyuz. Bence tartışma olmasına gerek yok. Herkes her yorumu yapabilir. Hele günümüzde sosyal medya çok aktif; iyi olarak da kötü olarak da kullanılabiliyor. Önemli olan buranın Türkiye toprağı olduğunu, Gümüşhane veya Trabzon toprağı diye ayrım yapmadan değerlendirmek. Burası zaten Kurtdere olarak bilinen bir yer ama tabii Salah buraya katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Salah'ın oturduğu taş gündem olmuştu: Yaylada bu defa da tabela ve bank kayboldu

Öte yandan bank ve tabelanın kim veya kimler tarafından kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mısır’da Mohamed Salah düğümü çözüldü: Kamptan ayrılış nedeni belli oldu!
Google Haritalar, Salah yaylasını onayladı! Şimdiden en yüksek puanı aldı  
Mohamed Salah'ın poz verdiği kayaya ziyaretçi akını: Kurtdere Yaylası 'Salah Yaylası' olarak anılmaya başlandı!
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#mohamed salah
#Trabzon Büyükşehir Belediyesi
#Kurtdere Yaylası
#Salah Yaylası
#Çorak Köyü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.