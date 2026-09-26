Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın oturduğu taşın sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından bölgeye konulan "Salah Yaylası" tabelası ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan bank bir gecede ortadan kayboldu.

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HABERİN ÖZETİ Salah'ın oturduğu taş gündem olmuştu: Yaylada bu defa da tabela ve bank kayboldu Mohamed Salah'ın oturduğu taşın sosyal medyada ilgi görmesiyle konulan "Salah Yaylası" tabelası ve belediye tarafından konulan bank bir gecede ortadan kayboldu. Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Gümüşhane'nin Kurtdere Yaylası'nda bir taşın üzerinde otururken çektiği fotoğrafı paylaşması bölgeye ilgiyi artırdı. Bir futbolsever tarafından bölgeye "Salah Yaylası" yazılı bir tabela asıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de ziyaretçiler için taşın yakınına bir bank yerleştirdi. Ancak, konulan tabela ve bank bir gecede ortadan kayboldu. Bölge sakinleri tarafından daha önce "Salah Taşı" yazılı bir tabela bölgeye konuldu. Tabela ve bankın kim tarafından ve neden kaldırıldığı bilinmiyor, ancak bölge sakinleri bunun sosyal medyadaki tepkilerle ilişkili olabileceğini düşünüyor.

SALAH'IN KURTDERE YAYLASI ZİYARETİ SONRASI TAŞ İLGİ ODAĞI OLDU

Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Gümüşhane'nin Çorak Köyü sınırlarındaki Kurtdere Yaylası ziyareti sırasında bir taşın üzerinde oturarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından bölge kısa sürede büyük ilgi gördü. Salah'ın oturduğu taş, hayranlarının fotoğraf çektirmek için ziyaret ettiği bir noktaya dönüşürken, yaylaya gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşandı.

YAYLANIN ADI DEĞİŞTİ "SALAH YAYLASI" OLDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bir futbolsever tarafından bölgeye "Salah Yaylası" yazılı tabela asılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından da ziyaretçiler için taşın yakınına bir bank konuldu.

TABELA VE BANK ORTADAN KAYBOLDU

Ancak bölgeye sonradan yerleştirilen tabela ve bank, bir gecede ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde bölgeye gelen vatandaşlar, daha önce taşın yanında bulunan tabela ve bankın yerinde olmadığını fark etti.

Tabela ve bankın kim tarafından ve hangi gerekçeyle kaldırıldığı bilinmezken, yayla sakinleri tarafından hazırlanan 'Salah Taşı' yazılı tabela bölgeye koyuldu. Bölge sakinleri ise kaldırılma işleminin sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından gerçekleşmiş olabileceğini, ancak bunun kesin nedeninin bilinmediğini ifade etti.

"DUMANDA BİRİ GELİP ALDI"

Çorak Köyü Muhtarı Polat Yaşlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Muhammed Salah dünya yıldızı bir futbolcu. Taşın üzerinde oturur, taşı meşhur ettiği gibi yaylamızı da meşhur etmiş gibi görünüyor ama yaylamız zaten meşhur bir yayladır. Muhammed Salah geldi, taşın üzerinde oturdu. İnsanlar da İstanbul'dan, herhangi bir seyirci veya fanatik taraftar, ‘Salah Yaylası' diye bir levha yaptırdı. Aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların orada rahat fotoğraf çekilebilmesi için bir bank getirdi. Oraya konulunca sosyal medyada bir tepkiye neden oldu. Şu anda burada levha ya da bank gibi herhangi bir şey kalmadı. Dün akşam burada duman olduğunu, yakın arkadaşlarımız söylüyorlar. Dumanda birilerinin gelip aldığını söylüyorlar ama kim aldığını bilmiyoruz. Kaldırılmasının nedeni sosyal medyadaki tepkiler olabilir, belki de başka bir sebeptir, gerçeğini bilmiyoruz. Şu anda kalkmış durumda" dedi.

YAYLADA SINIR TARTIŞMASI: GÜMÜŞHANE'YE Mİ TRABZON'A MI BAĞLI?

Muhtar Polat Yaşlı, Salah'ın oturduğu taşın Gümüşhane sınırları içerisinde olduğunu da söyleyerek "Gördüğünüz toprak ve taş burada duruyor. ‘Muhammed Salah'ın taşı' denilebilir, bunda hiçbir zarar ve mahsur yoktur. İstersen ‘babamın taşı' de, sonuçta bir taşın sınır tartışmasına neden olma ihtimali yok. Çünkü buradan aşağı yaklaşık 6-7 kilometre, belki 1 kilometre daha Maçka yönüne doğru Gümüşhane toprağı, Çoraköy sınırları devam ediyor. Dolayısıyla burada sınır tartışması söz konusu değildir. Belki sosyal medyadaki tepkilerden dolayı böyle bir durum yaşandı. Hem Trabzon taraftarı, Trabzonlular hem de Gümüşhaneliler arasında, aslında iki şehir arasında çok güçlü akrabalık bağları var. Gümüşhane ve Trabzon'un birbirleriyle çok yoğun akrabalık ilişkileri bulunuyor. İki şehri kardeş olarak görüyoruz. Benim düşüncem, Muhammed Salah'ın taşı olduğu yerde kalmalı. Yanına da insanların kolay bulabilmesi için sadece ‘Salah Taşı' yazılabilir. Başka bir şey yok ve olmayacak da. Gözümüzle görmediğimiz için, oraya yakın olan insanlar da görmemişler. Onun için şu aşamada başka bir şey söyleyemeyeceğiz" diye konuştu.

Bölgeyi ziyaret eden Trabzonspor taraftarı Seyfettin Erol ise Salah'ın ziyaretinin yaylaya olan ilgiyi artırdığını belirtelerek, "Önce Salah geldi buraya, taşa oturdu tabii ki. Sonucunda Instagram ve sosyal medyadaki gelişmelerden sonra buraya Trabzon'dan, Maçka'dan, Gümüşhane'den akımlar oldu. Bunlar güzel şeyler. Turizm açısından burası zaten bilinen bir yaylaydı. Gümüşhane Kurtdere Yaylası. Maçkalılar da burayı fazlasıyla mesire alanı olarak kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi sanırım buraya bir bank koydu ama daha sonra kaldırıldı. Neden kaldırıldı, neden konuldu, bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama konuya baktığımız zaman Salah, sadece Trabzon'a değil, Gümüşhane'ye, Karadeniz Bölgesi'ne ve Türkiye'ye katkıda bulunuyor, bulunacak da. Biz böyle gelişmeler olduğu için mutluyuz. Bence tartışma olmasına gerek yok. Herkes her yorumu yapabilir. Hele günümüzde sosyal medya çok aktif; iyi olarak da kötü olarak da kullanılabiliyor. Önemli olan buranın Türkiye toprağı olduğunu, Gümüşhane veya Trabzon toprağı diye ayrım yapmadan değerlendirmek. Burası zaten Kurtdere olarak bilinen bir yer ama tabii Salah buraya katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bank ve tabelanın kim veya kimler tarafından kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadı.