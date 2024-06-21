Sıcaktan bunalan Adanalılar kapış kapış kar alıyor! "Bunu yemeden rahatlayamıyoruz"

21 Haziran 2024 11:48 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:56

Hava sıcaklığının 40 derece, nemin ise yüzde 50'nin üzerinde olduğu kentte bunaltıcı bir hava hakim. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için çeşitli yöntemler bulmaya çalışıyor.

Babası ile birlikte karcılık yapan Abdullah Polat ise, yaz aylarında Toroslar Dağları'nın yüksek kesimlerine yağan karı kamyonla kent merkezine taşıyarak satıyor.

En sıcak haziran ayının yaşandığı Adana'da ise vatandaşlar poşeti 40 ile 50 TL arasında değişen kara yoğun ilgi gösteriyor. Kar satın alanlar da, sıcak yaz aylarında pekmez ve şerbet ile tükettiklerini ve karın Adana sıcağında vazgeçilmezleri olduğunu belirtiyor.

"BİR POŞETİ 40-50 TL"

Yaklaşık 15 yıldır babasının yaz aylarında karcılıkla uğraştığını belirten Abdullah Polat, "Şehir dışından gelenler özellikle merak ediyorlar. Satışlarımız iyi şükürler olsun. 15 yıla yakın süredir babam bu işi yapıyor. Şu an kendisi olmadığı için ben bakıyorum.

Genellikle yaz aylarında oluyor, 1-2 ay sürüyor satışlarımız. Bu dönemlerde dağlara kar da az yağdığı için obruklardan çıkarıyoruz. İnsanları serinletmek amaçlı kalıp şeklinde satıyoruz.

Bir poşetimiz ortalama 40-50 TL'lik alıyor. İnsanlar ne kadarlık isterse o kadar veriyoruz. Görünce şaşırıyorlar, karın burada nasıl erimediğini ve nasıl muhafaza ettiğimizi soruyorlar.

Adana sıcağına çözümü dağlardan kar indirerek bulduk müşterilerimizi serinletmek amaçlı. Güzel bir iş, severek yapıyoruz. Babadan oğula doğru gidiyor neredeyse" dedi.

'YAZIN BURADA KARSIZ HAYAT YOK'

Adana sıcağında serinlemek için karı olmazsa olmaz olarak nitelendiren müşterilerden Murat Abak, "Biz bunu yemeden rahatlayamıyoruz. Adana'mızın vazgeçilmez bir ürünü, adeta balı diyebilirim. 20 TL'ye aldım. 4-5 kişi şeker şerbeti ya da pekmezle tüketiriz. Yazın burada karsız hayat yok" diye konuştu.





'ADETA BEYNİNİZ DONUYOR'

Bir diğer müşteri Ercan Temel ise, "Kar biraz da olsa serinletiyor. Aynı zamanda sıcakta karı da hızlı yememek gerekiyor. Hızlı yediğimizde tansiyonumuz düşüyor, adeta beynimiz donuyor.

Yavaş yavaş yenirse tadı o şekilde çıkar. Yemeğin üzerine iyi gidiyor.

Park benim dinlenme yerim. Buraya her geldiğimde kardeşimizden kar alıyoruz. Sıcakta iyi geliyor" ifadelerini kullandı.