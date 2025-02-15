Tokat'ta korkunç vahşet! 17 yaşındaki oğlunu keserle öldürdü

Kan donduran olay Tokat'ta meydana geldi. Baba N.A. ile 17 yaşındaki oğlu Berat Akbulut arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

OĞLUNU KESER İLE ÖLDÜRDÜ

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler Berat Akbulut'un cansız bedenini yerde kanlar içerisinde buldu. Baba N.A.'nın oğlunu keser ile öldürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken baba N.A. gözaltına alındı.