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Yaşam
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:35

Tüccar almayınca üretici harekete geçti! Dalında 4 liraya düşen ton eriğini böyle değerlendiriyor

Dalında kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar düşen ton eriğini satmakta zorlanan üreticiler, ürünü farklı yöntemlerle değerlendirmeye başladı. Çiftçiler kurutma ve pestilin yanı sıra çekirdeğini çıkardıkları erikleri cevizle doldurup fırınlayarak kavanozlarda saklıyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Tüccar almayınca üretici harekete geçti! Dalında 4 liraya düşen ton eriğini böyle değerlendiriyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:35

Kilogram fiyatı dalında 3-4 liraya kadar gerileyen ton eriğini satmakta zorlanan üreticiler, ürünü kurutma ve pestilin yanı sıra cevizli fırın tatlısı yaparak değerlendirmeye başladı.

Tüccarın alım yapmadığı, alanın da düşük fiyat verdiği için değer bulamayan ürünü değerlendirmek isteyen çiftçiler, kurutma ve pestil yapımının yanı sıra fırınladıkları ton eriklerini kendi suyuyla kavanozlayarak kış sofralarına hazırlıyor.

Tüccar almayınca üretici harekete geçti! Dalında 4 liraya düşen ton eriğini böyle değerlendiriyor

Ürünün dalda kalmasını önlemek amacıyla fırınlama yöntemini uyguladıklarını aktaran üretici Serpil Çavdar, şunları söyledi:

"Eriğin kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar düşünce ürünümüz elimizde kaldı. Biz de kurutma, pestil gibi farklı yöntemlerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Kışlık olarak değerlendirmek için ton eriklerini ortadan yararak çekirdeklerini çıkardık. İçlerine yerleştirip tek tek tepsiye dizdik. Üzerine çok az miktarda şeker serpiştirdikten sonra fırında kızarana kadar pişirdik. Fırından çıkan eriği kendi suyuyla birlikte kavanozlara doldurup ağzını kapattık. Kışın bu kavanozları açıp tatlı olarak tüketeceğiz."

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ETİKETLER
#ceviz
#Pestil
#Ton Eriği
#Serpil Çavdar
#Fırın Tatlısı
#Yaşam
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