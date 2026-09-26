Diyarbakır'da 32 yaşındaki Ayfer, tartıştığı eşi tarafından öldürüldü

Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde 32 yaşındaki Ayfer Çakmak, eşiyle tartışması sonucu silahla vuruldu.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ayfer Çakmak'ın eşi O.Ç'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.