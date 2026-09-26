Diyarbakır'da 32 yaşındaki Ayfer, tartıştığı eşi tarafından öldürüldü

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İstanbul
Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde 32 yaşındaki Ayfer Çakmak, eşiyle tartışması sonucu silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ayfer Çakmak'ın eşi O.Ç'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.