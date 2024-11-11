Bahar dizisine Dedektif Edip karakteri konuk oluyor

11 Kasım 2024 11:32 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:48

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi ilgi çekmeye devam ediyor. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı diziye Dedektif Edip karakteri dahil oluyor. Konuk olacak oyuncunun gerçek adı da merak konusu oldu.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolünde yer aldığı dizi beğeni toplamaya devam ederken yeni bölümler de heyecanla izleniyor.

Senaryosunun akışına göre yeni bir isim projeye konuk olacak.

BAHAR DEDEKTİF EDİP KİM OYNUYOR, GERÇEK ADI NEDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisinde, Hakan Meriçliler konuk olacak. Ünlü oyuncu dizide Dedektif Edip rolü ile karşımıza çıkacak.

HAKAN MERİÇLİLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Ocak 1968 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu, Selanik ve Girit göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1995 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmasının ardından 2000 yılında Sivas Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak kariyerine başladı.

Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olarak görev alan isim 2010 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

FİLMLERİ

Sanatçının yer aldığı filmler arasında Bekleyiş, Emret Komutanım Şah Mat, Ruj, Semum, Doğal Köle (Natural Born Slave), Melekler ve Kumarbazlar, OHA: Oflu Hoca'yı Aramak, İçimdeki Ses, Guruldayan Kalpler, Her Şey Aşktan, Arapsaçı, Ustalar Alemi, Ali, Kırk Yalan, Hayalet: 3 Yaşam, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, Fazla Şaapma, Son Şans, Cenazemize Hoş Geldiniz ve Yaşam Koçu yer alıyor.

HAKAN MERİÇLİLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Meriçliler'in yer aldığı TV dizileri şöyle:

En Son Babalar Duyar, Büyük Buluşma, Kurtlar Vadisi, Kadın Her Zaman Haklıdır, Erkekler Ağlamaz, Menekşe ile Halil, Komedi Türk, Küçük Kadınlar, Kendi Okulumuza Doğru, Adanalı, Bahar Dalları, Deli Saraylı, Reis, Tek Başımıza, Yalan Dünya, Kaderimin Yazıldığı Gün, Komedi Türkiye, Hayat Sevince Güzel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Kazara Aşk, Bir Derdim Var ve Bahar.