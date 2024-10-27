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Bu akşam oynanacak olan maçlar açıklandı! Süper Lig'de Fenerbahçe-Bodrumspor ile karşılaşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
27 Ekim 2024 16:51 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:52
Bu akşam oynanacak olan maçlar açıklandı! Süper Lig&#039;de Fenerbahçe-Bodrumspor ile karşılaşacak

27 Ekim 2024 Pazar günü Trendyol Süper Lig, LaLiga, Premier Lig, Serie A ve Fransa 1 Ligi karşılaşmalarının oynanacağı saat ve tarih belli oldu. Tüm dünyada takip edilen müsabakaları izlemek isteyenler bu akşam maç var mı sorusunun cevabını merak ediyor.

Uluslararası karşılaşmaların bitmesinin ardından bugün takımlar kendi liglerinde maçlara çıkacak.

Taraftarlar tarafından 27 Ekim Pazar günü bu akşam kimin maçı olduğu araştırılmaya başladı. 

Bu akşam oynanacak olan maçlar açıklandı! Süper Lig'de Fenerbahçe-Bodrumspor ile karşılaşacak - 1. Resim

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 27 EKİM PAZAR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre bu akşam Süper Lig​'deFenerbahçe​-Bodrum FK karşılaşması oynanacak. 

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Deniz Kayatepe görev alacak.

Bu akşam oynanacak olan maçlar açıklandı! Süper Lig'de Fenerbahçe-Bodrumspor ile karşılaşacak - 2. Resim

Günün diğer liglerde oynanacak olan maçlarının takvimi ise şöyle:

Premier Lig maçları

  • 17:00 Chelsea - Newcastle United
  • 17:00 Crystal Palace - Tottenham
  • 17:00 West Ham United FC - Manchester United
  • 19:30 Arsenal - Liverpool

Serie A maçları 

  • 17:00 Lazio Rome - Genoa
  • 17:00 AC Monza - Venezia
  • 20:00 Inter- Juventus
  • 22:45 Fiorentina - Roma

LaLiga maçları

  • 18:15 Getafe - Valencia
  • 20:30 Real Betis Sevilla - Atletico Madrid
  • 23:00 Real Sociedad - CA Osasuna

Fransa 1. Ligi maçları

  • 19:00 Nice - Monaco
  • 19:00 Montpellier - Toulouse FC
  • 19:00 Strasbourg Alsace - Nantes
  • 22:45 Marsilya - Paris St. Germain

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Kaynak: TGRT Haber
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