Bu akşam oynanacak olan maçlar açıklandı! Süper Lig'de Fenerbahçe-Bodrumspor ile karşılaşacak
27 Ekim 2024 Pazar günü Trendyol Süper Lig, LaLiga, Premier Lig, Serie A ve Fransa 1 Ligi karşılaşmalarının oynanacağı saat ve tarih belli oldu. Tüm dünyada takip edilen müsabakaları izlemek isteyenler bu akşam maç var mı sorusunun cevabını merak ediyor.
Uluslararası karşılaşmaların bitmesinin ardından bugün takımlar kendi liglerinde maçlara çıkacak.
Taraftarlar tarafından 27 Ekim Pazar günü bu akşam kimin maçı olduğu araştırılmaya başladı.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 27 EKİM PAZAR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre bu akşam Süper Lig'deFenerbahçe-Bodrum FK karşılaşması oynanacak.
Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Deniz Kayatepe görev alacak.
Günün diğer liglerde oynanacak olan maçlarının takvimi ise şöyle:
Premier Lig maçları
- 17:00 Chelsea - Newcastle United
- 17:00 Crystal Palace - Tottenham
- 17:00 West Ham United FC - Manchester United
- 19:30 Arsenal - Liverpool
Serie A maçları
- 17:00 Lazio Rome - Genoa
- 17:00 AC Monza - Venezia
- 20:00 Inter- Juventus
- 22:45 Fiorentina - Roma
LaLiga maçları
- 18:15 Getafe - Valencia
- 20:30 Real Betis Sevilla - Atletico Madrid
- 23:00 Real Sociedad - CA Osasuna
Fransa 1. Ligi maçları
- 19:00 Nice - Monaco
- 19:00 Montpellier - Toulouse FC
- 19:00 Strasbourg Alsace - Nantes
- 22:45 Marsilya - Paris St. Germain