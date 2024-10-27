Bu akşam oynanacak olan maçlar açıklandı! Süper Lig'de Fenerbahçe-Bodrumspor ile karşılaşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

27 Ekim 2024 16:51 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:52

27 Ekim 2024 Pazar günü Trendyol Süper Lig, LaLiga, Premier Lig, Serie A ve Fransa 1 Ligi karşılaşmalarının oynanacağı saat ve tarih belli oldu. Tüm dünyada takip edilen müsabakaları izlemek isteyenler bu akşam maç var mı sorusunun cevabını merak ediyor.