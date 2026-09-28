Casper 5 yıl premium yerinde servis nedir? Kurumsal bilgisayarlarda teknik destek nasıl çalışır?

Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis, kurumsal müşterilere ait kapsam içindeki cihazlarda teknik problemlerin önce telefon ve çevrimiçi destekle, uygun durumlarda uzaktan bağlantıyla ve sorun bu yöntemlerle çözülemezse cihazın bulunduğu adreste saha müdahalesiyle ele alınmasına yönelik uzun dönemli bir servis modelidir.

Bu hizmet, Casper Premium Garanti ile aynı şey değildir. Premium yerinde servis teknik müdahalenin nerede ve hangi hizmet seviyesiyle yürütüleceğini belirlerken Casper Premium Garanti standart iki yıllık garanti dönemini üç yıl daha uzatarak toplam beş yıllık koruma sağlayabilir. Kurumlar iki hizmeti ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı değerlendirmeli; birlikte satın alındıklarında dahi süre ve kapsamları teklif üzerinde ayrıca doğrulamalıdır.

Yerinde destek önce uzaktan teşhisle başlıyor

Bir teknik destek kaydının doğrudan saha ziyaretine dönüşmesi her zaman en verimli yöntem değildir. Arıza bildirimi sonrasında model, seri numarası, hata mesajı ve sorunun hangi koşullarda ortaya çıktığı gibi bilgiler toplanır. Telefon veya çevrimiçi kanaldaki ilk kontrolün ardından uygun vakalarda uzaktan erişim kullanılabilir. Sorun giderilemezse kapsam doğrulanır ve en yakın teknik ekip için ziyaret planı oluşturulur.

Bu yaklaşım özellikle çok sayıda bilgisayar yöneten kurumlarda iki avantaj sağlar. Yazılım, ayar veya kullanıcı kaynaklı vakalar fiziksel ziyaret gerektirmeden çözülebilir; donanım müdahalesi gereken kayıtlarda ise saha ekibi ziyaret öncesinde daha hazırlıklı hareket edebilir. İyi hazırlanmış bir arıza kaydı, servis hızını tek başına garanti etmez ancak teşhis sürecindeki gereksiz tekrarları azaltabilir.

Premium Yerinde Servis İş Akışı

Aşama Ne yapılır? Kurum açısından amaç Arıza bildirimi Cihaz ve belirti bilgileri kayda alınır Doğru vaka sınıflandırması Uzaktan destek Telefon, çevrimiçi destek ve uygun durumda uzaktan bağlantı kullanılır Sahaya gerek olmayan sorunları ayırmak Saha planlaması Uzaktan çözülemeyen kapsam içi vaka teknik ekibe aktarılır Müdahaleyi hazırlıklı yürütmek Kontrol ve kapanış Teknik işlem doğrulanır ve servis kaydı sonuçlandırılır Cihazı tekrar kullanıma almak

A, B ve C hizmet seviyelerinin anlamı

Casper’ın yayımladığı hizmet bilgilerinde A, B ve C olmak üzere üç servis seviyesi bulunuyor. A seviyesinde 24 saat müdahale ve 72 saat çözüm, B seviyesinde 24 saat müdahale ve 48 saat çözüm, C seviyesinde ise 12 saat müdahale ve 12 saat çözüm hedefi belirtiliyor. Bu süreler her arızanın kesin olarak bu zaman diliminde tamamlanacağı anlamına gelmez; arızanın niteliği, gerekli testler, parça ihtiyacı ve lokasyon gerçek süreci etkileyebilir.

A/B/C Hizmet Seviyesi Hedefleri

Seviye Müdahale hedefi Çözüm hedefi A 24 saat 72 saat B 24 saat 48 saat C 12 saat 12 saat

81 ilde servis organizasyonu nasıl değerlendirilmeli?

Casper, 5 Yıl Yerinde Servis hizmetini Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerde sunduğunu; organizasyonun 105 servis noktası ve 700’ü aşkın teknisyenle desteklendiğini belirtiyor. Bu ölçek, farklı şehirlerde ofis veya şube yöneten kurumların ortak bir destek modeli kurmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte coğrafi kapsama ilişkin sayı, her lokasyonda aynı çözüm süresi verileceği anlamına gelmez. Ofis adresleri, seçilen hizmet seviyesi ve kapsam koşulları teklif aşamasında kontrol edilmelidir.

Casper’ın resmî servis performansı verilerine göre aktif ağ toplam 105 noktadan oluşuyor: 97 Yetkili Teknik Servis ve 8 adet 1 Saatte Servis noktası. Casper Servis Performansı Yerinde servis ise kurumsal müşteriler için 81 ilde sunulan ayrı bir destek modelidir; bu nedenle bu sayılar tek bir hizmet vaadi olarak okunmamalıdır.

Premium Garanti ile servis süresini birbirinden ayırmak gerekiyor

Beş yıllık bir cihaz kullanım planında garanti koruması ve saha hizmeti iki ayrı karar alanıdır. Casper Premium Garanti, standart iki yıllık garantiye üç yıl ekleyerek toplam beş yıllık koruma sunabilen ayrı bir hizmettir. Premium yerinde servis ise teknik müdahalenin adres ve hizmet seviyesi boyutuna odaklanır. Kurum yalnız garanti uzatımını, yalnız yerinde servis hizmetini veya ihtiyacına göre her ikisini birlikte değerlendirebilir.

Satın alma belgesinde model ve seri numaraları, garanti başlangıç-bitiş tarihi, yerinde servis başlangıç-bitiş tarihi, hizmet seviyesi ve lokasyon kapsamı ayrı alanlarda tutulursa sonradan oluşabilecek kapsam belirsizlikleri azalır. IT ekibi açısından bu bilgiler cihaz envanteri veya CMDB içinde izlenebilir; satın alma ekibi açısından ise beş yıllık toplam sahip olma maliyetinin daha şeffaf hesaplanmasına yardımcı olur.

Servis performansı verileri nasıl okunmalı?

Casper’ın Haziran 2025–Haziran 2026 dönemine ait servis verilerinde 7.983 cihazın bir saatten kısa sürede onarılarak teslim edildiği belirtiliyor. Aynı kaynak, ilk 60 günde aynı arızanın tekrarlamama oranını %98,5 olarak veriyor. Bu göstergeler hızlı servis operasyonuna ve onarımın kalıcılığına ilişkin iki farklı metriği ölçer; yerinde servis için birebir süre taahhüdü anlamına gelmez.

Kurumsal satın almada kontrol listesi

Beş yıllık servis planı yapılırken yalnız paket adına bakmak yeterli değildir. Cihazların kaç yıl kullanılacağı, hangi lokasyonlarda bulunduğu, hangi kullanıcıların kesintiye daha hassas olduğu ve hangi hizmet seviyesinin seçildiği birlikte değerlendirilmelidir. Uzaktan erişim için kurum içi güvenlik onayları, saha ekibinin tesise giriş prosedürü ve arıza bildiriminin kim tarafından açılacağı da operasyon planına eklenmelidir.

Bu çerçeve, hizmeti yalnız bir satış sonrası destek kalemi olmaktan çıkarıp cihaz yaşam döngüsünün parçası haline getirir. Özellikle dağıtık ofis yapısında standart bildirim formatı, güncel envanter ve açık hizmet seviyesi tanımı; arıza anında kimin ne yapacağını daha öngörülebilir hale getirir.

Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis hakkında sık sorulan sorular

Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis kimlere yöneliktir?

Hizmet, kurumsal müşterilerin kapsam içindeki cihazlarına yönelik uzun dönemli teknik destek modelidir. Süreç önce telefon ve çevrimiçi destekle başlar; uygun vakalarda uzaktan bağlantı kullanılabilir. Bu yöntemlerle giderilemeyen kapsam içi sorunlarda saha organizasyonu devreye girer. Hangi cihaz ve lokasyonların kapsama dahil olduğu teklif ve sözleşme üzerinden ayrıca doğrulanmalıdır.

81 ilde hizmet her arızanın aynı sürede çözüleceği anlamına gelir mi?

Hayır. 81 il bilgisi coğrafi hizmet alanını anlatır; müdahale ve çözüm hedefleri ise seçilen A, B veya C hizmet seviyesine bağlıdır. Ayrıca arızanın karmaşıklığı, gerekli testler, parça ihtiyacı ve lokasyon koşulları gerçek servis süresini değiştirebilir. Bu nedenle coğrafi kapsam ile hizmet seviyesi hedefleri birbirinden ayrı okunmalıdır.

A, B ve C servis seviyeleri arasındaki fark nedir?

Casper’ın yayımladığı tabloda A seviyesi için 24 saat müdahale ve 72 saat çözüm, B için 24/48 saat, C için 12/12 saat hedefi bulunur. Bunlar hizmet seviyesi hedefleridir; tekil bir arızanın kesin teslim süresi olarak yorumlanmamalıdır. Kurum, kritik kullanıcı gruplarına göre hangi seviyenin uygun olduğunu teklif aşamasında belirlemelidir.

Casper Premium Garanti olmadan premium yerinde servis alınabilir mi?

Garanti uzatımı ile yerinde servis farklı ihtiyaçları karşılar. Casper Premium Garanti koruma süresini, premium yerinde servis ise teknik müdahalenin nerede ve hangi hizmet seviyesiyle yürütüleceğini belirler. Kurumlar bu hizmetleri ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı değerlendirebilir. Birlikte satın alınmaları halinde de her iki hizmetin süresi ve kapsamı teklif üzerinde ayrıca kontrol edilmelidir.

Yerinde servis iş sürekliliğinin tamamını çözer mi?

Hayır. Yerinde servis fiziksel cihaz desteğinin önemli bir parçasıdır ancak yedek cihaz, veri yedekleme, uygulama erişimi, kullanıcı hesabı ve kimlik doğrulama gibi iş sürekliliği bileşenleri kurumun kendi planında yer almalıdır. Kritik kullanıcılar için servis sözleşmesi ile kurum içi yedek çalışma senaryosunun birlikte tasarlanması daha sağlıklı bir yaklaşım sağlar.