Galatasaray-Beşiktaş maçına saatler kaldı! Ezeli rekabette derbi istatistikleri gündem oldu

27 Ekim 2024 15:25 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 15:57

Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisine sayılı günler kaldı. Taraftarların gündeminde Galatasaray-Beşiktaş istatistikleri yer alırken iki takım 28 Ekim'de 357. kez karşı karşıya gelecek.

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Trendyol Süper Lig​'de lider olan Galatasaray​ ile üçüncü sırada bulunan Beşiktaş​, yarın (28 Ekim 2024 Pazartesi) saat 20.00'de RAMS Park​'ta karşı karşıya gelecek.

Onuncu hafta maçları kapsamında oynanacak olan mücadelenin öncesinde taraftarlar tarafından iki takımın derbi​ istatistikleri merak edildi.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Beşiktaş tarihleri boyunca toplam 356 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 129'unda sarı-kırmızılılar, 112'sinde ise siyah-beyazlılar sahadan galibiyet ile ayrıldı. 114 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

En son 3 Ağustos 2024 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş rakibini 5-0 yenerek kupayı evinde götürdü.

Süper Lig'de oynanan 130 karşılaşmada ise 42 maçı siyah-beyazlılar, 52 karşılaşmayı ise sarı-kırmızılılar kazandı.

36 maçın ise beraberlik ile bittiği bu karşılaşmalarda Beşiktaş 150, Galatasaray ise 52 gol attı.

RAMS Park'ta oynanan son 7 müsabakanın hepsini ise Galatasaray kazandı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın son 10 maçının istatistikleri ise şöyle:

3 Ağustos 2024 (Süper Kupa) | Galatasaray-Beşiktaş 0:5

3 Mart 2024 | Beşiktaş-Galatasaray 0:1

23 Ekim 2023 | Galatasaray-Beşiktaş 2:1

30 Nisan 2023 | Beşiktaş-Galatasaray 3:1

5 Kasım 2022 | Galatasaray-Beşiktaş 2:1

14 Mart 2022 | Galatasaray-Beşiktaş 2:1

25 Ekim 2021 | Beşiktaş-Galatasaray 2:1

8 Mayıs 2021 | Galatasaray-Beşiktaş 3:1

17 Ocak 2021 | Beşiktaş-Galatasaray 2:0

15 Mart 2020 | Galatasaray-Beşiktaş 0:0