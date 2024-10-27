Galatasaray-Beşiktaş maçına saatler kaldı! Ezeli rekabette derbi istatistikleri gündem oldu
Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisine sayılı günler kaldı. Taraftarların gündeminde Galatasaray-Beşiktaş istatistikleri yer alırken iki takım 28 Ekim'de 357. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de lider olan Galatasaray ile üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, yarın (28 Ekim 2024 Pazartesi) saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Onuncu hafta maçları kapsamında oynanacak olan mücadelenin öncesinde taraftarlar tarafından iki takımın derbi istatistikleri merak edildi.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİ İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray ile Beşiktaş tarihleri boyunca toplam 356 kez karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmaların 129'unda sarı-kırmızılılar, 112'sinde ise siyah-beyazlılar sahadan galibiyet ile ayrıldı. 114 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.
En son 3 Ağustos 2024 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş rakibini 5-0 yenerek kupayı evinde götürdü.
Süper Lig'de oynanan 130 karşılaşmada ise 42 maçı siyah-beyazlılar, 52 karşılaşmayı ise sarı-kırmızılılar kazandı.
36 maçın ise beraberlik ile bittiği bu karşılaşmalarda Beşiktaş 150, Galatasaray ise 52 gol attı.
RAMS Park'ta oynanan son 7 müsabakanın hepsini ise Galatasaray kazandı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın son 10 maçının istatistikleri ise şöyle:
- 3 Ağustos 2024 (Süper Kupa) | Galatasaray-Beşiktaş 0:5
- 3 Mart 2024 | Beşiktaş-Galatasaray 0:1
- 23 Ekim 2023 | Galatasaray-Beşiktaş 2:1
- 30 Nisan 2023 | Beşiktaş-Galatasaray 3:1
- 5 Kasım 2022 | Galatasaray-Beşiktaş 2:1
- 14 Mart 2022 | Galatasaray-Beşiktaş 2:1
- 25 Ekim 2021 | Beşiktaş-Galatasaray 2:1
- 8 Mayıs 2021 | Galatasaray-Beşiktaş 3:1
- 17 Ocak 2021 | Beşiktaş-Galatasaray 2:0
- 15 Mart 2020 | Galatasaray-Beşiktaş 0:0
Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması 28 Ekim saat 20.00'de oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.