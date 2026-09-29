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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:27

Ali Hürol kimdir? Ali Hürol kaç yaşında, nereli? Ali Hürol hangi yapımlarda rol aldı?

Usta tiyatrocu Ali Hürol hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olduğu bilinen Ali Hürol’un vefat haberi sonrası hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Ali Hürol hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Ali Hürol kimdir? Ali Hürol kaç yaşında, nereli? Ali Hürol hangi yapımlarda rol aldı? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Ali Hürol kimdir? Ali Hürol kaç yaşında, nereli? Ali Hürol hangi yapımlarda rol aldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:27

Tiyatro, dizi ve seslendirme dünyasının kıymetli isimlerinden biri olan Ali Hürol, acı kaybıyla sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Yaptığı her işle adını geniş kitlelerce duyuran Ali Hürol, hayatını kaybetti. Peki, Ali Hürol kimdir? Ali Hürol kaç yaşında, nereli? Ali Hürol hangi yapımlarda rol aldı? soruları vefatının ardından merak konusu oldu. İşte Ali Hörül hakkında merak edilenler…

ALİ HÜROL KİMDİR?

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Ali Hürol, uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Sağlık sorunları ile mücadele eden usta tiyatrocu Ali Hürol’ın vefat ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Hayranları ve sana camiası derin bir hüzne boğulurken hayranları ve sevenleri tarafından ünlü isim kamuoyunda merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Ali Hürol kimdir? Ali Hürol kaç yaşında, nereli? Ali Hürol hangi yapımlarda rol aldı?

Ali Hürol, 17 Temmuz 1950 yılında ’da dünyaya geldi. Türk tiyatrocusu olarak başladığı kariyerinde medya alanında da önemli işlere imza atmıştır. Profesyonel tiyatro hayatına 1868 ve 1969 yılları arasında başladığı ifade edilen Ali Hürol, küçük yaşlardan beri tiyatro alanında yer alıyor.

Anne ve babasının da sanatta olan ilgisiyle Ali Hürol de küçük yaşlardan beri bu alan da çalışmalar yapmıştır. Kamuoyunda yazan bilgilere göre, tiyatro oyuncusu Ekmel Hürol’un oğlu olan Ali Hürol, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devler Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun oldu.  

Ali Hürol kimdir? Ali Hürol kaç yaşında, nereli? Ali Hürol hangi yapımlarda rol aldı?

Başarılı isim profesyonel hayatına babasının kurduğu Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu’nda sanatçı olarak görev almaya başladı. Tiyatro da pek çok önemli oyunlara imza atan Ali Hürol, kırk yılı aşan oyunlarıyla adını geniş kitlelerce duyurmayı başarmıştır.

Ali Hürol kimdir? Ali Hürol kaç yaşında, nereli? Ali Hürol hangi yapımlarda rol aldı?

ALİ HÜROL KAÇ YAŞINDA?

Kariyerinin büyük bir bölümünü Devlet Tiyatroları’nda sanatçı olarak görev alan Ali Hürol, oyunculuğunun yanı sıra yaptığı yönetmenlik çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 17 Temmuz 1950 yılında dünyaya gelen Ali Hürol, şimdilerde 76 yaşındadır. Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Hürol, hayatını kaybetti.

Ali Hürol kimdir? Ali Hürol kaç yaşında, nereli? Ali Hürol hangi yapımlarda rol aldı?

ALİ HÜROL NERELİ?

Ali Hürol’un aslen nereli olduğu bilinmiyor. Ancak doğuma büyüme Ankaralı olduğu bilinen Ali Hürol, tiyatro çalışmalarını da burada yapmıştır. Hayatının büyük bir bölümü Ankara’da yaşayan Ali Hürol, 1980 yılında Devlet Tiyatroları’ndan ayrılarak Ankara’da Ali Hürol Tiyatrosu’nu kurmuştur.

Ali Hürol kimdir? Ali Hürol kaç yaşında, nereli? Ali Hürol hangi yapımlarda rol aldı?

ALİ HÜROL HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Ali Hürol zaman zaman tiyatro dışında oynadığı yapımlarla da merak konusu oldu. Usta oyuncunun bir sürü tiyatro oyunu yer alırken aynı zamanda da ekranlarda da yer almıştır. Özellikle de Beni Unutma dizisinde oynadığı karakterle geniş kitlelerce tanınmaya başlanmıştır.

Yeşil Deniz, Olacak O Kadar, Sağır Oda, Anneler ve Kızları, 6 Mantı, Serseri gibi yapımlarda rol alırken Küçük Ağa, Dallas gibi yapımlarda da seslendirme sanatçılığı yapmıştır.

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ETİKETLER
#ankara
#Devlet Tiyatroları
#Ali Hürol
#Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu
#Beni Unutma
#Biyografi
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