Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Aydan Kaya son hali

Ekranların yeni dizisi Ömür Usta dizisinde rol alan eski Popstar yarışmacısı Aydan Kaya, izleyici karşısına çıkmasının ardından hayranları tarafından merak konusu oldu. Özellikle de uzun zamandır medyadan uzak durduğu iddia edilen Aydan Kaya’nın son hali görenleri şaşkına uğrattı. Arama motorlarında Aydan Kaya hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

AYDAN KAYA KİMDİR?

Popstar yarışmasıyla tanınan Aydan Kaya, 19 Nisan 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Bolulu olan sanatçının annesinin öğretmenlik yaptığı bilinirken, kendisinin de çocuk yaşlardan beri müzikle ilgilendiği ve bu alan da kendini geliştirmek için opera ve şan eğitimi almıştır.

Eğitimlerinin ardından da Popstar Türkiye yarışmasına katılarak adını geniş kitlelerce duyuran Aydan Kaya, yarışma sonrasında birçok kez albüm çalışmalarına başladı. Öyle ki 2011 yılında çıkardığı ‘Adım Adım’ adlı albümüyle müzik piyasasında tanınmaya başlandı.

Pop müzik severlerin heyecanla takip ettiği isimlerden biri olan Aydan Kaya, kariyerinde önemli adımları atarak müzik alanında kendine yer edinmeye başlamıştır. Tabi müzikle de sınırlı kalmayan Aydan Kaya, daha sonrasında çeşitli televizyon projelerinde de yer almıştır.

Bunlar biri de şimdilerde NOW TV’nin yeni dizisi ‘Ömür Usta’ oldu. Ünlü isim ekranlara yeni işiyle geri dönerken hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Aydan Kaya, 2006 yılında Rüyalarda Buluşuruz adlı dizisiyle kariyerine adım attı.

AYDAN KAYA KAÇ YAŞINDA?

Şarkıcı olarak çıktığı yolda oyunculuk kariyerine de yönelen Aydan Kaya, en son ekranlara ‘Leyla’ dizisiyle gelmişti. Şimdilerde de yeni projesiyle izleyici karşısına çıkan Aydan Kaya, yaşıyla da merak konusu oldu. Arama motorlarında ‘Aydan Kaya kaç yaşında?’ sorusu araştırılmaya başlandı.

Ünlü isim 19 Nisan 1984 yılında dünyaya geldi. Günümüzde 42 yaşında olan Aydan Kaya, yapmış olduğu projeleriyle de adını duyurmayı başaran kişilerden biri olmuştur. Sanata olan ilgisinin üzerinden giden Kaya, yaşamını İstanbul’da sürdürdüğü biliniyor.

AYDAN KAYA NEDEN BOŞANDI?

Aydan Kaya’nın kariyerinin dışında özel hayatı da merak konusu oluyor. Ünlü ismin 2020 yılında edebiyat öğretmeni olan eşi ile evlendiği kamuoyunda yer alıyor. Eşi ile boşanması üzerine ‘neden boşandı?’ sorusu merak edilmeye başlanmıştı. O dönemlerde yer alan haberlere göre Aydan Kaya, ihanete uğradığını ifade ederek boşandığını ifade etmişi.