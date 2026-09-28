Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:26

Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Aydan Kaya son hali

Popstar yarışmasıyla tanınan Aydan Kaya, NOW TV’nin yeni dizisi Ömür Usta’da oynamasının ardından hayatıyla merak edildi. Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Aydan Kaya, son haliyle araştırılmaya başlandı. Peki, Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? İşte Aydan Kaya hakkında merak edilenler…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Aydan Kaya son hali
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:26

Ekranların yeni dizisi dizisinde rol alan eski yarışmacısı Aydan Kaya, izleyici karşısına çıkmasının ardından hayranları tarafından merak konusu oldu. Özellikle de uzun zamandır medyadan uzak durduğu iddia edilen Aydan Kaya’nın son hali görenleri şaşkına uğrattı. Arama motorlarında Aydan Kaya hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

AYDAN KAYA KİMDİR?

Popstar yarışmasıyla tanınan Aydan Kaya, 19 Nisan 1984 yılında ’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Bolulu olan sanatçının annesinin öğretmenlik yaptığı bilinirken, kendisinin de çocuk yaşlardan beri müzikle ilgilendiği ve bu alan da kendini geliştirmek için opera ve şan eğitimi almıştır.

Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Aydan Kaya son hali

Eğitimlerinin ardından da Popstar Türkiye yarışmasına katılarak adını geniş kitlelerce duyuran Aydan Kaya, yarışma sonrasında birçok kez albüm çalışmalarına başladı. Öyle ki 2011 yılında çıkardığı ‘Adım Adım’ adlı albümüyle müzik piyasasında tanınmaya başlandı.

Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Aydan Kaya son hali

Pop müzik severlerin heyecanla takip ettiği isimlerden biri olan Aydan Kaya, kariyerinde önemli adımları atarak müzik alanında kendine yer edinmeye başlamıştır. Tabi müzikle de sınırlı kalmayan Aydan Kaya, daha sonrasında çeşitli televizyon projelerinde de yer almıştır.

Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Aydan Kaya son hali

Bunlar biri de şimdilerde ’nin yeni dizisi ‘Ömür Usta’ oldu. Ünlü isim ekranlara yeni işiyle geri dönerken hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Aydan Kaya, 2006 yılında Rüyalarda Buluşuruz adlı dizisiyle kariyerine adım attı.

Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Aydan Kaya son hali

AYDAN KAYA KAÇ YAŞINDA?

Şarkıcı olarak çıktığı yolda oyunculuk kariyerine de yönelen Aydan Kaya, en son ekranlara ‘Leyla’ dizisiyle gelmişti. Şimdilerde de yeni projesiyle izleyici karşısına çıkan Aydan Kaya, yaşıyla da merak konusu oldu. Arama motorlarında ‘Aydan Kaya kaç yaşında?’ sorusu araştırılmaya başlandı.

Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Aydan Kaya son hali

Ünlü isim 19 Nisan 1984 yılında dünyaya geldi. Günümüzde 42 yaşında olan Aydan Kaya, yapmış olduğu projeleriyle de adını duyurmayı başaran kişilerden biri olmuştur. Sanata olan ilgisinin üzerinden giden Kaya, yaşamını İstanbul’da sürdürdüğü biliniyor.

Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında? Aydan Kaya neden boşandı? Aydan Kaya son hali

AYDAN KAYA NEDEN BOŞANDI?

Aydan Kaya’nın kariyerinin dışında özel hayatı da merak konusu oluyor. Ünlü ismin 2020 yılında edebiyat öğretmeni olan eşi ile evlendiği kamuoyunda yer alıyor. Eşi ile boşanması üzerine ‘neden boşandı?’ sorusu merak edilmeye başlanmıştı. O dönemlerde yer alan haberlere göre Aydan Kaya, ihanete uğradığını ifade ederek boşandığını ifade etmişi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir?
Ömür Usta dizisinin Nazlı’sı kimdir? Ömür Usta’nın Nazlı’sı Cemre Arda kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#İstanbul
#now tv
#Popstar
#ömür usta
#Aydan Kaya
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.