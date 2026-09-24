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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:34

Dem Sevinç Kul kimdir? Dem Sevinç Kul kaç yaşında, ne iş yapıyor?

“Dem Sevinç Kul, sanat alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ressamlık ve sanat yazarlığıyla öne çıkan Kul’un hayatı, mesleği ve eğitim geçmişi merak ediliyor. Peki Dem Sevinç Kul kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...”

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Dem Sevinç Kul kimdir? Dem Sevinç Kul kaç yaşında, ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:34

Son dönemde adı sanat dünyasındaki çalışmalarıyla araştırılan Dem Sevinç Kul’un hayatı merak konusu oldu. Resim çalışmalarının yanı sıra sanat üzerine kaleme aldığı yazılarla da öne çıkan Kul’un kariyeri ve eğitim hayatı araştırılıyor. Dem Sevinç Kul hakkında en çok merak edilen konular arasında yaşı, doğum yeri ve mesleği bulunuyor. Peki Dem Sevinç Kul kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Dem Sevinç Kul’un hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Dem Sevinç Kul kimdir? Dem Sevinç Kul kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Haberde, ressam ve sanat yazarı Dem Sevinç Kul’un hayatı, eğitimi ve sanat kariyeri hakkında bilgiler yer almaktadır.
Dem Sevinç Kul, 1993 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir ve 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.
Sanat eğitimini yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli özel sanat akademilerinde tamamlamıştır.
Yaklaşık 10 yıldır resim alanındaki üretimlerini profesyonel olarak sürdürmektedir.
Resim çalışmalarının yanı sıra Sanat Okur'da sanat tarihi ve sanat-toplum ilişkisi üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

DEM SEVİNÇ KUL KİMDİR?

Dem Sevinç Kul, sanat alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan ressam ve sanat yazarıdır. 1993 yılında ’da dünyaya gelen Kul, sanat eğitimini yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli özel sanat akademilerinde tamamladı. Ardından profesyonel sanat çalışmalarına başlayan Kul, yaklaşık 10 yıldır resim alanındaki üretimlerini sürdürüyor. 

Dem Sevinç Kul kimdir? Dem Sevinç Kul kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Resim çalışmalarının yanı sıra sanat tarihi üzerine yazılar da kaleme alan Dem Sevinç Kul, sanat üretimini yazılarıyla da destekliyor. Sanat Okur’da sanat tarihi üzerine köşe yazıları bulunan Kul’un çalışmaları arasında sanat ve toplum ilişkisini ele alan yazılar da yer alıyor.

Dem Sevinç Kul kimdir? Dem Sevinç Kul kaç yaşında, ne iş yapıyor?

DEM SEVİNÇ KUL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dem Sevinç Kul, 1993 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Kul’un doğum yeri Erzurum olarak biliniyor. Sanat çalışmalarına genç yaşlarda yönelen Kul, eğitim hayatının ardından resim alanındaki çalışmalarını profesyonel olarak sürdürmeye başladı. Sanat kariyerinin yanı sıra sanat tarihi üzerine yazılar da kaleme alan Dem Sevinç Kul, farklı çalışmalarını sanat dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor.

Dem Sevinç Kul kimdir? Dem Sevinç Kul kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Dem Sevinç Kul, ressam ve sanat yazarı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 10 yıldır resim alanında üretim yapan Kul, görsel çalışmalarının yanı sıra sanat tarihi üzerine yazılar da kaleme alıyor. Sanat Okur’daki profilinde de sanat yazarı olarak yer alıyor. 

Dem Sevinç Kul kimdir? Dem Sevinç Kul kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sanat alanındaki çalışmalarını farklı üretimlerle sürdüren Dem Sevinç Kul, resim pratiğinin yanında sanat tarihi konularındaki yazılarıyla da okuyucularla buluşuyor.

Dem Sevinç Kul kimdir? Dem Sevinç Kul kaç yaşında, ne iş yapıyor?

DEM SEVİNÇ KUL’UN SANAT ÇALIŞMALARI NELER?

Dem Sevinç Kul, yaklaşık 10 yıldır resim alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Sanat eğitimini yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli özel sanat akademilerinde tamamlayan Kul, görsel çalışmalarının yanı sıra sanat tarihi üzerine de yazılar kaleme alıyor. Kul’un sanat üretiminin yanında sanat yazarlığı da kariyerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sanat Okur’da sanat tarihi üzerine yazıları yayımlanan Kul, resim çalışmalarını ve sanat alanındaki araştırmalarını birlikte sürdürüyor. 

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ETİKETLER
#Erzurum
#ressam
#Dem Sevinç Kul
#Sanat Okur
#Sanat Yazarı
#Biyografi
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