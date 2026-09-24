Türk voleybolunun genç yeteneklerinden Dilay Özdemir, hem kulüp kariyeri hem de milli takım performansıyla dikkat çekiyor. Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan Özdemir, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı takımlarda forma giydikten sonra yeniden Eczacıbaşı kadrosunda yer aldı. Genç pasörün voleybol kariyerinin yanı sıra yaşı, doğum yeri ve memleketi de sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Dilay Özdemir kimdir, Dilay Özdemir kaç yaşında ve aslen nereli? İşte genç voleybolcunun hayatı ve kariyeri...

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HABERİN ÖZETİ Dilay Özdemir kimdir? Dilay Özdemir kaç yaşında, aslen nereli? Genç voleybolcu Dilay Özdemir'in yaşı, memleketi, kulüp kariyeri ve milli takım deneyimi hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. 15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Dilay Özdemir, pasör pozisyonunda görev yapmaktadır. Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan sporcu, daha sonra Beşiktaş ve Karayolları formalarını giymiştir. Kariyerine yeniden döndüğü Eczacıbaşı Peron İstanbul kadrosunda devam etmektedir. Kulüp kariyerinin yanı sıra genç yaş kategorilerinde ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer almıştır. Ailesinin kökenine ve aslen nereli olduğuna ilişkin kamuya açık kaynaklarda net bir bilgi yer almamaktadır.

DİLAY ÖZDEMİR KİMDİR?

Dilay Özdemir, Türk voleybolunun genç pasörlerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor. Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan Özdemir, daha sonra Beşiktaş ve Karayolları formalarını giydi. Genç yaş kategorilerinde milli takım deneyimi de bulunan başarılı oyuncu, kariyerine Eczacıbaşı Peron İstanbul kadrosunda devam ediyor.

Özdemir, kulüp kariyerinin yanı sıra A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda da yer alarak milli forma deneyimi kazandı. Pasör pozisyonundaki performansıyla dikkat çeken oyuncu, son dönemde Türk voleybolunun takip edilen genç isimleri arasında bulunuyor.

DİLAY ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

15 Ağustos 2005 doğumlu olan Dilay Özdemir, 2026 yılı itibarıyla 21 yaşında. İstanbul’da dünyaya gelen genç voleybolcu, pasör pozisyonunda görev yapıyor. Özdemir’in genç yaşına rağmen kulüp ve milli takım düzeyinde önemli bir deneyimi bulunuyor.

DİLAY ÖZDEMİR ASLEN NERELİ?

Dilay Özdemir, 15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Genç voleybolcunun doğum yeri İstanbul olarak bilinirken, ailesinin kökenine ve aslen hangi şehirden olduğuna ilişkin kamuya açık güvenilir kaynaklarda net bir bilgi bulunmuyor.

DİLAY ÖZDEMİR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Dilay Özdemir, 2026-2027 sezonunda Eczacıbaşı Peron İstanbul kadrosunda yer alıyor. Pasör pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başladı. Daha sonra Beşiktaş ve Karayolları formalarını da giyen Özdemir, yeniden Eczacıbaşı’na döndü. Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takımda da forma giyen Özdemir, genç yaş kategorilerindeki deneyiminin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda da yer aldı.

Genç yaşına rağmen kulüp ve milli takım deneyimi kazanan Dilay Özdemir, Türk voleybolunun takip edilen genç pasörleri arasında yer alıyor. Eczacıbaşı Peron İstanbul formasıyla kariyerini sürdüren Özdemir’in önümüzdeki dönemdeki performansı ve milli takım yolculuğu da voleybolseverler tarafından yakından takip edilecek.