Usta sanatçı Kadir İnanır'ın ağabeyi olarak tanınan Reşit İnanır, son zamanlarda magazin gündeminde adı geçen isimler arasında yer alıyor. Türk televizyon tarihinin sevilen sanatçılarından Kadir İnanır, yıllara damga vuran oyunculuk kariyerinin yanı sıra aile yaşantısıyla da dikkat çekiyor. Vefatıyla tüm Türkiye'yi derin bir hüzne boğan usta oyuncunun geride bıraktığı mirasının ardından kardeşleri, yeğenleri ve akrabaları kamuoyunda araştırılıyor. Reşit İnanır, son olarak oğlu Fırat İnanır'ın yaptığı miras açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Peki, Reşit İnanır kimdir? Reşit İnanır öldü mü? Reşit İnanır nerede? Reşit İnanır hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Reşit İnanır'a dair bilinmeyenler...

REŞİT İNANIR KİMDİR?

Reşit İnanır, Türk televizyon tarihinin usta sanatçıları arasında yer alan Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyidir. Aslen Trabzon, Sürmeneli olduğu bilinen Reşit İnanır, 14 çocuklu bir ailede dünyaya gelmiştir. Çavuşzadeler ailesinin İsmailoğulları koluna bağlı bir soydan gelen Reşit İnanır, kardeşi Kadir İnanır ile olan akrabalığıyla adını duyurmuştur.

Reşit İnanır'ın babası Mehmet İnanır, Çavuşzadeler olarak bilinen ailenin İsmailoğulları kolundan İzzet Ağa'nın oğlu Ömer Ağa'nın oğludur. İnanır ailesi 1930 yılında Sürmene'den Fatsa'ya gömüştür. Reşit İnanır hakkında kamuoyunda doğruluğu kanıtlanmış net bir bilgi bulunmamaktadır. Kardeşi Kadir İnanır Türkiye'nin usta sanatçılarından biri olmasına rağmen, Reşit İnanır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiştir.

REŞİT İNANIR ÖLDÜ MÜ?

Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi olduğu bilinen Reşit İnanır, ölmemiştir. Hayatına kaldığı yerden devam ettiği bilinen Reşit İnanır, oldukça kalabalık ve büyük bir aileye sahiptir. Doğum yeri, doğum tarihi, yaşı ve özel hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Reşit İnanır'ın 'Fırat İnanır' adında bir oğlunun olduğu bilinmektedir.

Reşit İnanır, şimdilerde oğlu Fırat İnanır'ın amcası Kadir İnanır'ın, 26 Haziran 2026 tarihinde zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti nedeniyle devam eden miras davası sürecinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmektedir. Gözlerden uzak ve mütevazı hayat tarzı benimseyen Reşit İnanır'ın özel hayatına ilişkin kamuoyunda sınırlı bilgi yer almaktadır.

REŞİT İNANIR NEREDE?

Özel hayatını magazin gündeminden ve sosyal medyadan uzakta devam ettiren Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın nerede olduğu bilinmiyor. Kardeşi Kadir İnanır'ın miras kavgalarından ve gündemden tamamen uzakta duran Reşit İnanır'ın nerede ve ne yaptığı hakkında kamuoyunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kardeşi Kadir İnanır'ın ne mirasında ne de vasiyetinde gözü olmayan Reşit İnanır, oğlu Fırat İnanır'ın amcası hakkında yapmış olduğu "Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter" açıklamalarıyla magazin gündeminde yerini alıyor. Hala hayatta olduğu ve yaşantısını gözlerden uzak yaşadığı bilinen Reşit İnanır, kamuoyu tarafından merakla araştırılıyor.