Donald Trump'ın uzaydaki astronotlar yorumu olay oldu: 'Belki aşık olurlar'

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda mahsur kalan NASA astronotları hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Astronotların kurtarılacağını belirten Trump, konuyla ilgili yaptığı esprili yorumlarla dikkat çekti. Trump, "Onları dışarı çıkaracağız. Sizi almaya geliyoruz. Elon'a yetki verdim ve ona 'Onları oradan çıkarabilir misin?' dedim. Çünkü orada bırakılmışlar." ifadelerini kullandı. Ardından, astronotların uzaydaki durumuna esprili bir yaklaşım getirerek, "Umarım birbirlerinden hoşlanıyorlardır. Belki aşık olurlar, ne bileyim." dedi.