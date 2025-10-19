İsrailli işgalciler zeytin hasadı yapan yaşlı Filistinli kadına saldırdı

Kategoriler
Batı Şeria'da yer alan Ramallah şehrinin kuzeydoğusundaki bir bölgede zeytin hasadı yapan Filistinli yaşlı bir kadına işgalci Yahudiler saldırdı.
Yüzlerini gizleyen işgalci Yahudiler, yaşlı Filistinli kadına sopayla acımasızca vurdu. O anlara arabayla yoldan geçen Filistinliler ve yabancı uyruklular şahit olurken, işgalci Yahudiler bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Filistinliler yaralanan yaşlı kadını hastaneye yetiştirirken, kadının sağlık durumu hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı.