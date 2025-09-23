New York'ta Tump alarmı! Keskin nişancılar tetikte

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere akşam saatlerine New York'a gitti. Trump'ın gelişi sırasında geçiş güzergahında olağanüstü güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti. Trump'ın konvoyu ilerlerken trafik tamamen durduruldu, yol kenarlarına da keskin nişancılar konuşlandırıldı. Ayrıca inşaat kamyonları güvenlik amacıyla yol çevresinde tutuldu. ABD Başkanı'nın BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere ikinci sırada kürsüye çıkması beklenirken, yoğun güvenlik güvenlik önlemlerinin yarın da sürmesi bekleniyor.