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Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:48

İşçiler kazarken tesadüfen buldular! Önce sıradan kemik sandılar, gerçek çok daha eski çıktı

Kaliforniya'nın Oceanside kentindeki altyapı çalışmaları sırasında işçiler tarafından 40 ila 45 milyon yıllık büyük bir memeliye ait fosilleşmiş kemikler bulundu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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İşçiler kazarken tesadüfen buldular! Önce sıradan kemik sandılar, gerçek çok daha eski çıktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:48

ABD'nin eyaletindeki Oceanside kentinde yürütülen bir altyapı projesinde, inşaat ekipleri yaklaşık 40 ila 45 milyon yıl önce bölgede yaşayan büyük ve toynaklı bir memeliye ait fosilleşmiş kemikler buldu.

The Independent'in haberine göre, Oceanside Belediyesi (City of Oceanside) projesindeki rutin çalışmalar sırasında keşfi yapan paleontolog Dr. Joseph El Adli'ye göre fosiller arasında birkaç kaburga, bir uyluk kemiği, farklı uzuv kemikleri ve çeşitli kemik parçaları yer alıyor.

İşçiler kazarken tesadüfen buldular! Önce sıradan kemik sandılar, gerçek çok daha eski çıktı

El Adli, kalıntıların "thunder beast" adıyla da bilinen bir brontothere türüne ait olabileceğini düşünüyor. Yapraklarla beslenen brontothereler, boyut olarak fillerle yarışabiliyor ve burunlarının üzerinde genellikle Y şeklinde bir boynuz taşıyordu.

Ancak fosillerin kimliği henüz kesinleşmiş değil. Paleontolog, kemiklerin alternatif olarak amynodont adı verilen otçul bir memeliye de ait olabileceğini belirtiyor. Boynuzu bulunmayan ve su aygırını andıran yapısıyla dikkat çeken amynodontlar, köpek dişlerinin bulunduğu bölgede gelişmiş uzun dişleri nedeniyle "swamp rhino" olarak da tanımlanıyor.

İşçiler kazarken tesadüfen buldular! Önce sıradan kemik sandılar, gerçek çok daha eski çıktı

Her iki hayvan grubu da "tek parmaklılar" olarak bilinen Perissodactyla takımında yer almakta.

Çalışmalar nedeniyle bölgede bazı sokaklar hâlâ kapalı tutuluyor. Oceanside Belediyesi, fosil alanının zarar görmesini engellemek amacıyla keşfin yapıldığı kesin konumu kamuoyuyla paylaşmıyor.

Brontothere ve amynodont fosilleri daha önce Kuzey Amerika'nın farklı bölgelerinde de bulundu. Oregon'daki Hancock Mammal Quarry bu alanlar arasında yer alıyor. Hayvanlara ait kafatasları Kimberly'deki John Day Fossil Beds National Monument ziyaretçi merkezinde sergileniyor.

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#kaliforniya
#Oceanside
#Dr Joseph El Adli
#Brontothere
#Amynodont
#Dünya
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