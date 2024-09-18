Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarını yapan şirket hayalet çıktı! Budapeşte'deki adresi bulundu

18 Eylül 2024 14:19 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:31

BAC şirketine ait olarak gösterilen ofis, banliyödeki iki katlı bir binada yer alıyor. Ancak binanın boş olduğu ve firmanın ismini ise A4 kağıdına yazılıp cama yapıştırıldığı ortaya çıktı.

Lübnan ve Suriye'de dün 5 bine yakın Hizbullah mensubuna ait çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması, küresel çapta ilgi uyandıran bir olay haline geldi. Adeta bir film senaryosunu anımsatan saldırıda kullanılan fünyeleri ürettiği iddia edilen Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, cihazları Hizbullah tarafından Budapeşte'deki BAC isimli Avrupalı ​​bir distribütörün satın alındığını duyururken gözler bu şirkete çevrildi. Ancak şirketin merkezi olarak gösterilen adres boş çıktı.

ŞİRKETİN CEO'SU ORTAYA ÇIKTI

Reuters'ta yer alan habere göre, BAC Consulting KFT'nin ofisleri Budapeşte'nin bir banliyösünde bej renkteki iki katlı bir binada bulunuyor. Google Haritalar'daki fotoğraflardan, binanın bir yerleşim bölgesinde, başka bir tek aileli evin duvarları arasında, çok özellikli olmayan bir konumda yer aldığı görülüyor. Şirketin adının ise bir A4 kağıda yazılıp cama yapıştırıldığı görülüyor.

Binada bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi Reuters'a, BAC Consulting'in adreste kayıtlı olduğunu ancak orada fiziksel bir varlığının bulunmadığını söyledi. Şirketin CEO'su Cristiana Barsony-Arcidiacono, LinkedIn profilinde UNESCO dahil çeşitli kuruluşlarda danışman olarak çalıştığını belirtmiş.

"ARACIYIM, BEN ÜRETMEDİM"

Cristiana Barsony-Arcidiacono profilinde "Şirket 2010'dan önce Budapeşte'de bir ofis açılmasıyla kuruldu ve o zamandan beri danışman ekibini genişletti" diyor .

Bugün NBC ile yaptığı telefon görüşmesinde Cristiana Bársony-Arcidiacono, şirketinin Gold Apollo ile ortaklık kurduğunu doğruladı. Ancak zil sesleri ve patlamalar sorulduğunda, “ Zilleri ben yapmıyorum. Ben sadece aracıyım. Sanırım yanlış anladınız" yanıtını verdi.