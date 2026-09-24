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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:57

Mahkemeden Trump'ı küplere bindirecek karar: Beyaz Saray'daki medya yasağı hukuka aykırı

ABD'de mahkemeden Başkan Donald Trump'ı kızdıracak karar çıktı. Beyaz Saray'a girişi yasaklanan CNN, MS NOW ve Politico için alınan kararın 'hukuka aykırı' olduğu belirtildi. Gazetecilerin yeniden erişiminin sağlanması yönünde geçici tedbir kararı verildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Mahkemeden Trump'ı küplere bindirecek karar: Beyaz Saray'daki medya yasağı hukuka aykırı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:57

ABD Başkanı 'ın 3 medya kuruluşuna getirdiği yasak, yargıya taşındı. ABD Bölge Yargıcı Tim Kelly, Trump'ın , MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişine getirdiği yasağın iptal edilmesi yönünde açılan davayı karara bağladı. 

Mahkemeden Trump'ı küplere bindirecek karar: Beyaz Saray'daki medya yasağı hukuka aykırı

BASIN KARTLARINI DERHAL İADE EMRİ

Yargıç Kelly, Trump'ın kararının "hukuka aykırı" olduğunu belirterek, 3 kuruluşta çalışan gazetecilerin yeniden Beyaz Saray'a erişiminin sağlanması yönünde geçici tedbir kararı verdi. Kelly, Trump yönetimine basın kuruluşlarının basın kartlarını derhal iade etme emri verdi ve yetkililerin yasağı 14 gün boyunca uygulamaya koymasını engelledi. 

Kelly ayrıca hükümetin yasağın "ulusal güvenlik endişelerinden" kaynaklandığı yönündeki iddiasını da reddetti. Kararda, "Dosyada, davalıların davacıların izinlerinin iptal edilmesinin ulusal güvenliği koruyacağına veya mahkemenin bu dava devam ederken geçiş izinlerinin iadesine karar vermesinin ulusal güvenliği tehlikeye atacağına dair iddialarını destekleyecek somut bir kanıt bulunmamaktadır" denildi.

Trump'ın kendisinin de yasağın söz konusu yayın organlarının haberlerinin "gerçeğe aykırı ve olumsuz" olduğu iddiasından kaynaklandığını belirttiği vurgulandı.

Mahkemeden Trump'ı küplere bindirecek karar: Beyaz Saray'daki medya yasağı hukuka aykırı

TRUMP'TAN 3 MEDYA ŞİRKETİNE YASAK

ABD Başkanı Donald Trump, "yalan haber" yaptıkları gerekçesiyle geçtiğimiz hafta sonu CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimlerinin yasaklandığını açıklamıştı. Üç yayın kuruluşu, pazartesi günü Washington'daki federal mahkemede Trump ve yönetiminin diğer üyelerine dava açarak, yasağın ABD Anayasası'nda yer alan ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü korumalarını, adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini savunmuş, hukuki mücadeleleri sonuçlanana kadar Beyaz Saray'a erişimlerinin yeniden sağlanmasını öngören geçici bir tedbir kararı talep etmişti.

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#donald trump
#cnn
#Politico
#Ms Now
#Tim Kelly
#Dünya
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