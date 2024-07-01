Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı geliyor 50 liraya koşacak! Tabelalar o tarihte değişecek

01 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:05

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından akaryakıta gelecek ÖTV zammı da netleşecek.

Akaryakıt fiyatları ise araç sürücülerini zorlayacak.

Akaryakıta geçen hafta gelen çifte zammın ardından ÖTV zammı da bu fiyatların üstüne eklenecek.

Böylece benzin ve motorin fiyatlarının 50 liraya yaklaşması bekleniyor.

AKARYAKITTA ÖTV ZAMMI YOLDA

Benzin ve motorin fiyatları zam ve indirimlerden etkilenmeye devam ediyor.

Geçen hafta benzin ve motorin fiyatlarına zam üstüne zam geldi.

Bu ay ise 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ÖTV zammı da bu zamların üstüne gelecek.

3 TEMMUZ'DAN SONRA TABELALAR DEĞİŞECEK

Benzin ve motorin fiyatlarına geçen hafta 2 zam birden uygulandı.

Zamla birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 42 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 51 kuruş oldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda da benzin fiyatı 42 lira 27 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 41 TL'ye yükseldi.

Ankara’da benzinin litresi 43 lira 38 kuruş, motorini litre fiyatı 43 şira 48 kuruş, İzmir’de benzin 43 lira 72 kuruş, motorin ise 43 lira 90 kuruş oldu.

AKARYAKIT 50 TL'YE YAKLAŞIYOR

Türkiye'de hem akaryakıt hem de Otogaz/LPG grubunda ÖTV kaynaklı zam bekleniyor.

ÖTV’ye yüzde 20 oranında zam gelmesi bekleniyor.

ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak.

ÖTV zammıyla birlikte, benzinin litresinin 42.40 TL'den 44.67 TL’ye, motorinin litresinin ise 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkması bekleniyor.