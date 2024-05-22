Commerzbank, altın ve gümüş tahminini güncelledi

22 May 2024 17:21 - Güncelleme : 22 May 2024 17:26

Ev sahibi de kiracı da yüzde 25 sınırında! Uzman isim uygulama sonrası süreci anlattı

Ev sahibi de kiracı da yüzde 25 sınırında! Uzman isim uygulama sonrası süreci anlattı

Commerzbank, yükselen küresel riskler Fed beklentileri sonrasında altın ve gümüşün geleceği seviyelere yönelik tahminin açıkladı.

GÜMÜŞ YÜKSELECEK ALTIN DÜŞECEK

Buna göre Commerzbank, 2024 sonu için ons gümüş fiyatı tahminini 29 dolar seviyesinden 30 dolar seviyesine, 2025 sonu beklentisini de 31 dolardan 32 dolara çıkardı. Commerzbank, ons altın fiyatının ise 2024'ün ikinci yarısında 2300 dolar seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Ons gümüş, bugün saat 15.45 itibarıyla uluslararası piyasalarda düne göre yüzde 0,53 kayıpla 31,80 dolardan; ons altın ise yüzde 0,33 kayıpla 2412 dolardan işlem görüyor.