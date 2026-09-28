Merkez Bankası 6 Ekim’de Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karahan, 6 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda bankanın faaliyetleri ve yürütülen para politikalarına ilişkin detaylı bir bilgilendirme sunumu yapacak.

GÜNDEMDE ENFLASYON VE FAİZ POLİTİKASI VAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplanacak komisyonda Karahan; küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin genel görünümü, dezenflasyon süreci ve para politikası çerçevesinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak.

Toplantının ana gündem maddelerini ise TCMB'nin aldığı faiz kararları ile enflasyonla mücadelede gelinen aşama ve beklentiler oluşturacak.

YASAL ZORUNLULUK GEREĞİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri uyarınca TCMB Başkanı, yılda iki kez Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmekle yükümlü bulunuyor. Karahan'ın yapacağı sunum, yasal çerçevedeki bu bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında gerçekleşecek.