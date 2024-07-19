Müjdeli haber geldi: Bir ilde yeni altın rezervi keşfedildi
Türkiye pek çok ilde altın madeni bulunuyor. Bunların arasında yer alan Sivas ilinde yeni bir altın rezervi keşfedildi.
Dünyanın en değerli madeni olan altın, ülkemizde çok sayıda bölgeden çıkarılıyor. Türkiye'nin en önemli altın madeni ise Uşak'ta yer alıyor. Erzincan, İzmir, Manisa, Gümüşhane, Kayseri, Ordu, Niğde, Balıkesir, Sivas, Konya, Çanakkale, Ankara, Hatay ve Bilecik gibi illerimizde de altın madenleri bulunuyor. Bunlara beraber Ereğli Demir Çelik'ten sevindiren bir haber daha geldi.
SİVASTA ALTIN REZERVİNE RASTLANDI
Ereğli Demir Çelik, Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını bildirdi. Olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verildi
Ereğli Demir Çelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir."