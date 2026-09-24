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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:02

Paranın eve dönüşü başladı mı? Necmettin Batırel'den kritik uyarı

Küresel piyasaları sarsan tahvil faizi yükselişi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,12'ye çıkmasının Türkiye ekonomisi için ne anlama geldiğini anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Paranın eve dönüşü başladı mı? Necmettin Batırel'den kritik uyarı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:02

10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,12'ye yükselmesi küresel piyasalarda dengeleri değiştiriyor. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sert yükselişi değerlendiren , dış borçlanma, kur, enflasyon ve büyüme açısından kritik uyarılarda bulundu. Batırel, Özel Haber Şefi 'a yaptığı değerlendirmede “Paranın eve dönüşü” hikayesinin 'yi nasıl etkileyeceğini açıkladı.

Paranın eve dönüşü başladı mı? Necmettin Batırel'den kritik uyarı

ABD 10 yıllık devlet tahvil getirisinin yüzde 5,12 gibi tarihi zirvelere tırmanması Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor?

Necmettin Batırel: ABD 10 yıllık devlet tahvil getirisinin yüzde 5,12 gibi tarihi zirvelere tırmanması, Türk ekonomisi üzerinde ciddi bir finansal baskıya yol açarak borçlanma maliyetlerini artırıyor. Küresel piyasalarda "risksiz faiz oranı" olarak kabul edilen ABD tahvillerinin bu seviyeye çıkması, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akışını doğrudan zorlaştırır.

Tahvil faizlerindeki bu sert tırmanışın arkasında petrol şoku ve enflasyon endişeleri var. Jeopolitik gerilimler ve tedarik hatlarındaki aksamalar nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişler, küresel çapta yeni bir enflasyon dalgası korkusu meydana getiriyor.

Paranın eve dönüşü başladı mı? Necmettin Batırel'den kritik uyarı

Yeniden canlanan enflasyon endişeleri, 'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı veya para politikasını yeniden sıkılaştıracağı beklentilerini güçlendiriyor.

ABD hükümetinin artan bütçe açıkları ve borçlanma ihtiyacı, piyasaya çok fazla tahvil arz edilmesine neden oluyor. Tahvil arzı artıp satış baskısı oluştukça, tahvil fiyatları düşüyor ve getiriler (faizler) ters orantılı olarak tırmanıyor.

Paranın eve dönüşü başladı mı? Necmettin Batırel'den kritik uyarı

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerini nasıl etkiliyor?

Necmettin Batırel: Türkiye’nin hem kamu sektörü hem de özel şirketleri ve bankaları, dış piyasalardan döviz cinsinden borçlanırken ABD tahvil faizlerini referans alır. Risksiz kabul edilen ABD tahvili yüzde 5,12 faiz verirken, Türkiye'nin bu piyasadan borçlanabilmesi için üzerine kendi risk primini (CDS) eklemesi gerekir.

Bu da Türkiye'nin dış borçlanma faizlerinin çift haneli seviyelere yaklaşmasına ve borçlanmanın daha pahalı hale gelmesine yol açar.

Hazine veya Türk şirketleri dolar cinsinden borçlanmak (Eurobond ihraç etmek) istediğinde, baz puan olarak ABD 10 yıllık faizini referans alır. Örneğin, Türkiye'nin risk primi sabit kalsa bile, baz faiz yüzde 3'ten yüzde 5,12'ye çıktığı için yalın borçlanma maliyeti otomatik olarak yüzde 2,12 artmış olur.

Kavram / GöstergeÖnceki DeğerGüncel / Yeni DeğerDeğişim / Etki
Referans Alınan GöstergeABD 10 Yıllık Tahvil Faizi
Borçlanma Araçları / İhraç TürüEurobond (Hazine ve Türk Şirketleri Dolar Cinsi İhraçları)
Referans (Baz) Faiz Oranı%3,00%5,12+%2,12 artış
Türkiye Risk Primi (CDS)SabitSabitDeğişim yok
Yalın Borçlanma Maliyeti--Otomatik olarak %2,12 artış
Genel Sonuç / Piyasa EtkisiDış borçlanma faizlerinin çift haneli seviyelere yaklaşması ve borçlanmanın daha pahalı hale gelmesi

ABD tahvil faizlerinin yükselmesi yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisini nasıl etkileyebilir?

Necmettin Batırel: Yabancı portföy yatırımcıları (sıcak para), gelişmekte olan ülkelerdeki riskli varlıklardan çıkıp yüksek faiz sunan güvenli liman ABD tahvillerine yönelme eğilimine girer.

Türkiye'den olası bir sermaye çıkışı veya yeni yabancı yatırımcı girişinin yavaşlaması, döviz arzını azaltarak Dolar/TL kuru üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğu için kur bugün 48,85 TL’ye yükseldi.

Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketler, ithal malların (özellikle enerji ve ham madde) fiyatlarını artırarak Türkiye'deki enflasyonla mücadele sürecini zorlaştırıyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın yurt içindeki yüksek faiz politikasını daha uzun süre korumasına ya da sıkı duruşunu artırmasına neden oluyor.

Paranın eve dönüşü başladı mı? Necmettin Batırel'den kritik uyarı

PARANIN EVE DÖNMESİ

Küresel borçlanma maliyetlerinin artması ve yurt içindeki yüksek faiz ortamı şirketleri nasıl etkiliyor?

Necmettin Batırel: Hem küresel borçlanma maliyetlerinin artması hem de yurt içinde faizlerin yüksek seyretmek zorunda kalması, şirketlerin yatırımlarını finanse etmesini zorlaştırıyor.

Kredi musluklarının daralması ve finansman maliyetlerinin yükselmesi, ekonomik büyüme hızını yavaşlatıcı bir etki yapıyor. Nitekim Avrupa İmar Bankası Türkiye’nin 2026 yılında daha önce yüzde 3,5 olarak açıkladığı büyüme hızını yüzde 3 seviyesine indirdi.

Özetle ABD 10 yıllık tahvillerinin yüzde 5,12'ye çıkması, küresel finans sisteminde "paranın eve dönmesi" anlamına gelir.

Türkiye gibi dış finansman ihtiyacı yüksek olan ekonomiler için bu durum; daha pahalı borçlanma, döviz kuru üzerinde baskı ve küresel likiditenin daralması risklerini beraberinde getiriyor.

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#Türkiye
#ABD
#abd merkez bankası
#Tgrthaber.com
#Bengü Sarıkuş
#Necmettin Batırel
#Avrupa İmar Bankası
#Ekonomi
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