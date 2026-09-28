THY'den Güney Avrupa uçuşlarında indirim fırsatı: Tarih ve fiyatlar belli oldu

Türk Hava Yolları, Güney Avrupa destinasyonlarına yönelik avantajlı fiyatlar içeren yeni bir bilet kampanyası başlattı.

THY'den tarafından açıklamaya göre; sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 28 Eylül - 9 Ekim 2026 tarihleri arasında bilet satın alabilecek. Kampanya kapsamında alınan biletlerle 1 Kasım 2026 - 28 Şubat 2027 tarihleri arasında gidiş-dönüş seyahat edilebilecek.





FİYATLAR 119 DOLARDAN BAŞLIYOR

Kampanya dahilinde Balkanlar ve Güney Avrupa'daki birçok şehre yönelik gidiş-dönüş taban fiyatları belli oldu. Fiyatlar; Priştine ve Üsküp için 119 dolar, Saraybosna için 129 dolar, Tiran için 139 dolar, Podgorica, Atina ve Selanik için ise 149 dolar olarak belirlendi. Ayrıca Ljubljana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao ve Sevilla seferlerinde 189 dolardan; Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga ve Valensiya uçuşları ise 199 dolardan satışa sunuldu. Öte yandan Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo seferlerinin 209 dolar, Porto uçuşlarının 219 dolar, Lizbon, Paris ve Nice hatlarının ise 229 dolardan başlayan fiyatlarla yolculara ulaştırılacağı kaydedildi.

Bununla birlikte belirtilen başlangıç fiyatlarının THY'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak alımlarda geçerli olduğu, acente ve bilet satış ofislerinde fiyatların değişiklik gösterebileceği ifade edildi.





