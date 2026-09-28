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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:35

THY'den Güney Avrupa uçuşlarında indirim fırsatı: Tarih ve fiyatlar belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), Balkanlar ve Güney Avrupa destinasyonlarına yönelik gidiş-dönüş 119 dolardan başlayan fiyatlarla bir bilet kampanyası başlattı. 28 Eylül - 9 Ekim 2026 tarihleri arasında biletini alan yolcular, 1 Kasım 2026 - 28 Şubat 2027 döneminde avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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THY'den Güney Avrupa uçuşlarında indirim fırsatı: Tarih ve fiyatlar belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:35

, Güney Avrupa destinasyonlarına yönelik avantajlı fiyatlar içeren yeni bir bilet kampanyası başlattı.
THY'den tarafından açıklamaya göre; sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 28 Eylül - 9 Ekim 2026 tarihleri arasında bilet satın alabilecek. Kampanya kapsamında alınan biletlerle 1 Kasım 2026 - 28 Şubat 2027 tarihleri arasında gidiş-dönüş seyahat edilebilecek.

 

THY'den Güney Avrupa uçuşlarında indirim fırsatı: Tarih ve fiyatlar belli oldu

FİYATLAR 119 DOLARDAN BAŞLIYOR 

Kampanya dahilinde Balkanlar ve Güney Avrupa'daki birçok şehre yönelik gidiş-dönüş taban fiyatları belli oldu. Fiyatlar; ve için 119 dolar, Saraybosna için 129 dolar, Tiran için 139 dolar, Podgorica, ve Selanik için ise 149 dolar olarak belirlendi. Ayrıca Ljubljana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao ve Sevilla seferlerinde 189 dolardan; Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga ve Valensiya uçuşları ise 199 dolardan satışa sunuldu. Öte yandan Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo seferlerinin 209 dolar, Porto uçuşlarının 219 dolar, Lizbon, Paris ve Nice hatlarının ise 229 dolardan başlayan fiyatlarla yolculara ulaştırılacağı kaydedildi.

Bununla birlikte belirtilen başlangıç fiyatlarının THY'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak alımlarda geçerli olduğu, acente ve bilet satış ofislerinde fiyatların değişiklik gösterebileceği ifade edildi.


 

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#Atina
#türk hava yolları
#üsküp
#Priştine
#Güney Avrupa
#Ekonomi
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