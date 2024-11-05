Tüpraş’ta patlama sonrası hisse işlemleri durduruldu! TUPRS hisseleri çakıldı

05 Kasım 2024 14:10 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:14

Gelen son dakika haberine göre Tüpraş'ta patlama yaşandı. Yaşanan patlamanın ardından borsada adeta TUPRS depremi yaşandı. Hisseleri yüzde 2,5 düştü. Hisse senedinde işlemler durduruldu.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) Rafinerisi’nde bir patlama yaşandı. Olay sonrasında Tüpraş hisse senetlerinde önce satış gözlemlendi, ardından ise 139,90 TL fiyat ile işlemlerin durdu.

TUPRS HİSSELERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP’ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin geçici olarak işleme kapatıldı.

TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,90 TL'ye geriledi.

PLANLI TATBİKAT SIRASINDA PATLAMADA SON DURUM

Patlama sonrasında tesisteki yangın kontrol altına alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tüpraş'ta planlı bir tatbikat vardı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Şu anda kontrol altında." açıklamaları yapıldı.