Canlı yayında deprem anı! Teknik direktörün gözü bir anda açıldı!

Yunanistan Milli Takımı’nın Danimarka karşısında aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Ivan Jovanovic kameraların karşısına geçti. Basın toplantısı devam ederken, Ege’de Nea Styra (Eğriboz/Evia Adası) merkezli güçlü bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Atina başta olmak üzere ülkenin geniş bir bölümünde hissedildi. Deprem sırasında salondakiler kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o ana kaarki rahat tavırlarıyla dikkat çeken Jovanovic'in bir anda gerilerek gözlerini dikkatle açması dikkat çekti. Bun karşın tecrübeli teknik adam olağanüstü bir sakinlik sergiledi. Kameralara yansıyan görüntülerde, tecrübeli çalıştırıcının yalnızca gözlerini açarak etrafı dikkatle takip ettiği, panik ya da ani bir tepki vermediği görüldü. Canlı yayına yansıyan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.