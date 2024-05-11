Trendyol 1. Lig'den düşen son takım belli oldu!

11 May 2024 19:53 - Güncelleme : 11 May 2024 19:57

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü

Tuzlaspor ile Gençlerbirliği Tuzla Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yönetti.

Hakem Yasin Kol'un yönettiği karşılaşmada konuk takımın golünü 31. dakikada kendi kalesine Philip Awuku attı. Uzatma dakikalarında ev sahibi ekip Sadık Baş ile eşitliği yakalasa da galibiyet golünü bir türlü bulamadı.

Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

TUZLASPOR KÜME DÜŞTÜ

1-1 biten maçın ardından Tuzlaspor 38 puanda kalarak Altay ve Giresunspor'un ardından 1. Lig'e veda eden 3. takım oldu.

Play-off fırsatını kaçıran Gençlerbirliği ise ligi 51 puanla tamamladı.