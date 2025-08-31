Adana yine şaşırtmadı! İple kendilerini kamyonete bağlayıp yolculuk yaptılar

İki ayrı kamyonette seyahat eden Adanalı vatandaşlar ilginç ve tehlikeli anlar yaşadı. Birisi düşmemek için ev eşyalarını bağladığı iple kendini kamyonet kasasına bağladı. Diğeriyse ise kamyonet kasasında kurduğu hamakta keyif yaparak yolculuk etti.

Kentin en işlek caddesinde seyir eden bir kamyonetin kasında yapılan hamağa uzanan bir kişinin keyifle yolculuk yaptığı anlar saniye saniye görüntülendi. Hamakta uzanan vatandaş hızla giden kamyonetin kasasında tüm tehlikeye rağmen yolculuk yapmaya devam etti.