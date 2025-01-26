Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Alanya’da drift atan sürücü bedelini ağır ödedi!

Alanya’da drift atan sürücü bedelini ağır ödedi!

26-01-2025 17:28 | Güncelleme: 26-01-2025 17:31
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri döner kavşakta drift atan sürücü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerindeki döner kavşakta meydana geldi. Jandarma ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucunda cadde üzerinde drift atan aracın plakasını belirledi. Jandarma ekipleri sürücünün adresine giderek, drift yapmaktan 46 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 667 TL, muayenesiz aracı trafiğe çıkarmaktan 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 67 bin 236 TL para cezası uyguladı. Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi...

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
İETT otobüsü de yaya geçidi kuralını hiçe saydı! Feci kaza görüntülere yansıdı - GÜNDEMGÜNDEM
İETT otobüsü de yaya geçidi kuralını hiçe saydı! Feci kaza görüntülere yansıdı
Alanya’da drift atan sürücü bedelini ağır ödedi! - GÜNDEMGÜNDEM
Alanya’da drift atan sürücü bedelini ağır ödedi!
Vicdansız... Sokak köpeklerini zehirledi - GÜNDEMGÜNDEM
Vicdansız... Sokak köpeklerini zehirledi
Havada sinir krizi geçiren yolcuya koli bantlı müdahale - DÜNYADÜNYA
Havada sinir krizi geçiren yolcuya koli bantlı müdahale
Canınıza tak ettiyse gelin, eşyaları kırıp rahatlayın! Deşarj odası ziyaretçi akınına uğruyor - DÜNYADÜNYA
Canınıza tak ettiyse gelin, eşyaları kırıp rahatlayın! Deşarj odası ziyaretçi akınına uğruyor
Dev balık tezgahta sergilendi! Çoğu insandan daha uzun ve ağır - YAŞAMYAŞAM
Dev balık tezgahta sergilendi! Çoğu insandan daha uzun ve ağır
Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu - YAŞAMYAŞAM
Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu
Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi
Müsilaj kabusu geri döndü! Su altı kamerası ile görüntlendi - GÜNDEMGÜNDEM
Müsilaj kabusu geri döndü! Su altı kamerası ile görüntlendi
Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü - GÜNDEMGÜNDEM
Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü
Almanya'da aşırı sağ tehdidine karşı protesto - DÜNYADÜNYA
Almanya'da aşırı sağ tehdidine karşı protesto
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı - GÜNDEMGÜNDEM
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı
İETT otobüsü yolda kaldı vatandaşlar yol boyu itti - GÜNDEMGÜNDEM
İETT otobüsü yolda kaldı vatandaşlar yol boyu itti
Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, NATO'nun nüfus raporunu açıkladı: 300 bini geçen yerlerde yaşanmaz! - GÜNDEMGÜNDEM
Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, NATO'nun nüfus raporunu açıkladı: 300 bini geçen yerlerde yaşanmaz!
Nadir rastlanan olay: 6 gezegen yan yana sıralandı! - YAŞAMYAŞAM
Nadir rastlanan olay: 6 gezegen yan yana sıralandı!
İETT otobüsü de yaya geçidi kuralını hiçe saydı! Feci kaza görüntülere yansıdı - GÜNDEMGÜNDEM
İETT otobüsü de yaya geçidi kuralını hiçe saydı! Feci kaza görüntülere yansıdı
Vicdansız... Sokak köpeklerini zehirledi - GÜNDEMGÜNDEM
Vicdansız... Sokak köpeklerini zehirledi
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi
Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada
Müsilaj kabusu geri döndü! Su altı kamerası ile görüntlendi - GÜNDEMGÜNDEM
Müsilaj kabusu geri döndü! Su altı kamerası ile görüntlendi
Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü - GÜNDEMGÜNDEM
Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı - GÜNDEMGÜNDEM
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı
İETT otobüsü yolda kaldı vatandaşlar yol boyu itti - GÜNDEMGÜNDEM
İETT otobüsü yolda kaldı vatandaşlar yol boyu itti
Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, NATO'nun nüfus raporunu açıkladı: 300 bini geçen yerlerde yaşanmaz! - GÜNDEMGÜNDEM
Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, NATO'nun nüfus raporunu açıkladı: 300 bini geçen yerlerde yaşanmaz!