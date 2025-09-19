Alanya'daki orman yangınından iç acıtan görüntüler!

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün akşam çıkan ve enerjisi düşen orman yangını, rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde yakın mahalledeki ormanlık ve makilik alana sıçradı. Ekipler havadan karadan müdahalede bulunuluyor.

Alanya ilçesine dün akşam Aliefendi Mahallesi’nde çıkan ormanlık alan yangını, enerjisi düşmesine karşın sabah saatlerine Kargıcak Mahallesi’nde maki ve ormanlık alana sıçradı. yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, bölgede orman ve itfaiye ekiplerinin havadan karadan söndürme çalışmaları sürüyor.