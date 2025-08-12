Ankara'da hafriyat kamyonu dehşeti! 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde korkun bir kaza kameralara yansıdı. Bir inşaat şirketine ait şantiye alanının önünde seyreden hafriyat kamyonu, önündeki 75 yaşındaki Semra Çevik ve 67 yaşındaki Anıl Gülçür'ün üzerinden geçti. Kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon altında kalarak ezilenlerden Anıl Gülçür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Semra Çevik'in ise bir haftadır tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Murat Üneş ise tutuklanarak gözaltına alındı.