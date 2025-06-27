Antalya'da şoke eden kaza! Motosikletle araca ok gibi saplandı

Antalya'da Nevzat Ö. idaresindeki motosiklet, Mustafa A'nın kullandığı otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına çarparak camın kırılmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.