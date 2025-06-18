Artvin'de heyelan felaketi! İş makinesi operatörleri canlarını zor kurtardı

Artvin Hopa'da dere ıslahı çalışmaları devam ederken aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle derenin debisi kısa sürede yükseldi. Bu sırada dere yatağında çalışan bir beton pompası ve bir ekskavatör, yükselen suyun ortasında kaldı. İş makineleri operatörleri durumu fark ederek araçlardan zamanında uzaklaşırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.