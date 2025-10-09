Balıkesir'de ilginç kaza! 3 motosikleti birden yere serdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen ilginç kazada; cadde üzerinde seyreden otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, yanındaki diğer iki motosikleti de devirdi. Çevredeki vatandaşlar hayret dolu bakışlarla kazayı izlerken, sürücü hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.