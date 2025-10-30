Taklalar atıp aracın üstüne çakıldı! Ne ehliyet, ne plaka ne kask çıktı!

Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. Dehşete düşüren kazada motosiklet sürücüsü havada taklalar atıp aracın üstüne düştü. Yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin plakasız ve sürücünün ise ehliyetsiz olduğu, kaskının da bulunmadığı belirlendi. Sürücünün çarpışmanın etkisiyle takla atıp otomobilin diğer tarafına düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kriminal inceleme sonuçlarına göre gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.