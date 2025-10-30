Akli dengesi yerinde olmayan genç intihara kalkıştı, ekipler seferber oldu

Hakkari'de yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. Yüksekova ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 25 yaşındaki K.G. isimli genç, inşaat halindeki bir binanın 5. katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu gören çevredeki vatandaşlar derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, intihar teşebbüsünde bulunan K.G.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Yoğun çabalar sonucunda ikna edilmeye çalışılan genç, bir anlık dalgınlığından faydalanılarak polis ekiplerinin başarılı bir operasyonuyla atlamadan kurtarıldı.

