Geri manevra yapan araçla çarpıştı, yola savruldu! Kaza anı saniye saniye kamerada

Mersin'in Toroslar ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari araçla, yol kenarından seyreden M.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.