Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı: Kucağında çocukla dakikalarca mücadele verdi

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinde önce çocuklar, ardından da anne ve baba hayatını kaybetti. Türkiye'yi hüzne boğan olayla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Aile üyeleri fenalaşma belirtileri göstermeye başlayınca otelden çıkmak istediği, ancak resepsiyondaki görevlinin kapıyı kilitleyip otelden çıktığı için aile içeride ölüm kalım mücadelesi verdi. Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.