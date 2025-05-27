Driftçi maganda cezadan kaçamadı! Utanmadan makbuzlarla fotoğraf çekti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde trafik kurallarını hiçe sayarak çevreye rahatsızlık veren A.S. isimli sürücü, trafikte drift atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Vatandaşların ihbarları ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, A.S.’nin drift atmak, abartı egzoz kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi eylemler gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanan sürücünün aracı trafikten men edildi, ehliyetine el koydu. 46 bin lira ceza yiyen sürücü ise ceza makbuzlarıyla birlikte polis merkezinin önünde fotoğraf çektirdi.